Babnet   Latest update 19:10 Tunis

ثلاثة حكام تونسيين ضمن قائمة حكّام كأس أمم إفريقيا المغرب 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 19:07 قراءة: 0 د, 14 ث
      
اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن قائمة الحكام الذين سيديرون مقابلات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) من بينهم ثلاثة حكام تونسيين.
ويتعلق الامر بمحرز المالكي (حكم) وخليل الحساني (حكم مساعد) وهيثم قيراط (حكم فار).
وستقام النهائيات القارية من 21 ديسمبر 2025 الى 18 جانفي 2026.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319186


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-13
16°-11
14°-9
16°-9
18°-12
  • Avoirs en devises
    24774,4

  • (25/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,40840 DT        1$ =2,96132 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/11)   1132,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*