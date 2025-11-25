ثلاثة حكام تونسيين ضمن قائمة حكّام كأس أمم إفريقيا المغرب 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن قائمة الحكام الذين سيديرون مقابلات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) من بينهم ثلاثة حكام تونسيين.

ويتعلق الامر بمحرز المالكي (حكم) وخليل الحساني (حكم مساعد) وهيثم قيراط (حكم فار).

وستقام النهائيات القارية من 21 ديسمبر 2025 الى 18 جانفي 2026.