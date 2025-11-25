Babnet   Latest update 20:45 Tunis

قابس: انطلاق مشروع تعبيد وترصيف عدد من الأنهج بكلفة تقارب 1.7 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 20:12
      
انطلق انجاز مشروع تعبيد وترصيف مجموعة من الأنهج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020، وهو من المشاريع المعطلة بالجهة، ويتضمن تعبيد وترصيف 17 نهجا بقابس المدينة وقابس الجنوبية وقابس الغربية والمطوية ومنزل الحبيب ومطماطة الجديدة، بكلفة جملية تقارب 1.7 مليون دينار.

وقام والي قابس رضوان نصيبي، يوم أمس الاثنين، بزيارة ميدانية لنهج عبد الكريم الخطابي بالمنزل في قابس المدينة، عاين خلالها أشغال التبليط بالخرسانة المسلحة، واطلع على سير تبليط نهج الواحة بالبلد بنفس المعتمدية، مؤكدا على أهمية استكمال الأشغال الجارية  في آجالها وعلى احكام التنسيق في المشاريع التي يتم انجازها بين مختلف الادارات الجهوية المعنية.

وسيشمل برنامج التدخل بالتعبيد والترصيف بمعتمدية قابس المدينة 7 أنهج، تتوزع بين المنزل وجارة والبلد وشاطئ السلام، بكلفة جملية تقارب 500 الف دينار.  


