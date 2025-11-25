فتحي جراي ... الآليات الوقائية الوطنية مدعوة إلى المساهمة في تعزيز كل التدابير البديلة عن الاحتجاز

قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي إنّ الآليات الوقائية الوطنية مدعوة إلى المساهمة في تعزيز كل التدابير البديلة عن الاحتجاز، إضافة إلى دورها في رصد الانتهاكات داخل الأماكن السالبة للحرية، مؤكدا أن رهانها الأكبر هو الإسهام بفعالية في تكريس حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بمنظور وقائي استراتيجي.



وأوضح جراي، خلال افتتاحالتي تنظمها الهيئة احتفاءً بالذكرى السنوية لاعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، أنّهي عقوبات جزائية يصدرها القاضي بديلا عن السجن، وتركّز على:* الوقاية من العود وتكرار الجريمة* تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي* الحدّ من الاكتظاظ في أماكن الاحتجازأشار جراي إلى عدد من التدابير المعتمدة، من بينها:مثل منع السياقة أو ارتياد أماكن محددةوبيّن أن مفهوميشمل تدابير لتجنب السجن في مرحلتي المحاكمة والتنفيذ، مثل:وأشار إلى أنّ الندوة، الممتدة على يومين، ستتوج بـبين الآليات الوقائية الوطنية، يهدف إلى تعزيز التدابير غير السالبة للحرية وفق المعايير الأممية، وعلى رأسهاوجدد جراي مساندة الهيئة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر والاستقلال، معبرا عن تضامنها مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين.صرّح بسام الطريفي بأن تونسبل إلىوترشيد إصدار بطاقات الإيداع والاحتفاظ، خاصة في الجنح البسيطة.أكدت رويدا الحاج أن العقوبات البديلة وسيلة لتحقيقوإعادة الإدماج، داعية إلى:* تطوير التشريعات الوطنية* تعزيز المراقبة* دعم التعاون بين الدولة والمجتمع المدني* الاستثمار في برامج التكوين المهنيتركز أعمال الندوة على محاور تشمل:ويشارك في الندوة ممثلون عن آليات وقائية من عدة دول وخبراء تونسيون وأجانب، بهدف توحيد الجهود لتعزيزوالحدّ من التعذيب وسوء المعاملة.