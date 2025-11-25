لقاء مع الفنان توفيق الجبالي ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى المسرحي الدولي

تواصلت، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، فعاليات المنتدى المسرحي الدولي "الفنان المسرحي، زمنه وأعماله" الذي يُعقد ضمن الدورة السادسة والعشرين لـ أيام قرطاج المسرحية، بمشاركة عدد من أبرز الوجوه المسرحية من تونس والعالم.



وافتُتح اليوم الثاني من المنتدى بلقاء خاص مع الفنان توفيق الجبالي، أحد أبرز رموز المسرح التونسي، الذي يمتد مشواره لأكثر من خمسين عامًا ويضم عشرات الأعمال التي أسهمت في صياغة مشهد مسرحي حداثي ومختلف.



الصحفي والناقدقدّم الجبالي من خلال قراءة في تجربته المتنوعة، مذكّرًا بأبرز محطاته الإبداعية في فضاءالذي أسسه سنة 1987 مع الراحلة، وبأعمال تركت أثرًا بارزًا مثل، وصولًا إلى عمله الأخير(2025). كما توقف عند كتابه الجديدالصادر حديثًا عن دار الجنوب.وفي كلمته، توقف الجبالي عند مسار المسرح التونسي، معتبرًا أنه مرّ بمراحل بحث في التحديث الفكري والجمالي، قبل أن تطغى عليه، في السنوات الأخيرة،على حساب الرؤية الفنية. وقال:كما أشار إلى انتشار ظاهرةفي المشهد المسرحي، مرجعًا ذلك إلى صعوبات الإنتاج وغياب منظومات دعم واضحة، إضافة إلىللتخفيف من الضغوط اليومية، وهو ما خلق ما وصفه بـ “سوق الضحك”.انتقد الجبالي، مؤكدًا أن المسرح لا يستطيع أن يؤدي دوره ضمن منظومة متذبذبة. كما شدّد على أنّ وظيفة المسرح ليست الترفيه فقط، بل، داعيًا إلى المزاوجة بين الجدية والهزل لضمان تواصل أوضح مع الجمهور.وتحدث كذلك عن، مذكّرًا بما حدث مع مسرحيةالتي فسّرها الجمهور على أنها نقد سياسي مباشر.وتتواصل اليوم جلسات المنتدى مع عروض ومداخلات لكل من:* الكولومبية* الكاتب المسرحي التونسي* الروسي* الإيطاليأما اليوم الافتتاحي فقد شهد لقاءات مع:* الفاضل الجعايبي* خالد جلال (مصر)* لطيفة أحرار (المغرب)* محمد مسعود إدريس* عبد الرحمن كاماتي (ساحل العاج)وتختتم الفعاليات غدًا بمشاركة:* أم الزين بن شيخة* السوداني علي مهدي* الفرنسي باتريس بافيس* المسرحي العراقي صلاح القصب، صاحب الجائزة السنوية التي منحت هذا العام للفاضل الجعايبي.