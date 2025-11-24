رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفدا من المجموعة البرلمانية للأخوّة والصداقة بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الاثنين، بقصر باردو، وفدا من المجموعة البرلمانية للأخوّة والصداقة بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري

وأكّد بودربالة بالمناسبة، وفق بلاغ للمجلس، أهمية الزيارة التي يؤدّيها هذا الوفد إلى تونس والتي تندرج في سياق حركية جديدة ميّزت العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الشعبي الوطني الجزائري وتجسّمت عبر الزيارات المتبادلة واللقاءات المنتظمة.

واشار في السياق ذاته ، إلى مختلف مجالات التعاون الثنائي التي تشهد تطورا متناميا، مؤكدا ضرورة مزيد تعزيزها خاصة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والأكاديمي الى جانب مضاعفة الجهود من أجل إرساء تعاون أفقي بين شعبي البلدين عبر آليات جديدة تسهّل التنقل بين البلدين.



وابرزأهمية التوظيف الأمثل للتاريخ المشترك وللروابط الحضارية العريقة والتقارب بين الشعبين، و التناغم بين قيادتي البلدين وما يحدوهما من إرادة، وجعل كل هذه العناصر الايجابية في خدمة نسق التعاون وفق نظرة استشرافية مشتركة للتنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل والاندماج.وأعرب بودربالة، عن الأمل في أن يتم التوصّل الى حل ليبي- ليبي بما يمكن الشقيقة ليبيا من الاضطلاع مع كل من تونس والجزائر بدور فاعل وريادي في جنوب المتوسط.كما أشاد في السياق ذاته، بالتقارب في وجهات النظر بين البرلمانيين من البلدين والذي تجسّم بالخصوص عبر تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.ومن جهته، أعرب رئيس المجموعة البرلمانية للأخوّة والصداقة بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري محمد الهادي تبسي، عن ارتياحه للدفع الذي ما فتئ يشهده التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين في كل من تونس والجزائرولفت إلى أن التطورات الإيجابية التي ما فتئت تشهدها العلاقات البرلمانية تشجّع على المضي قدما على درب تطوير آليات التعاون والتقارب، ولاسيما عبر التفكير في تكوين "لجنة برلمانية عليا مشتركة" تجتمع بصفة دورية ومنتظمة لتدارس مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك وللتباحث بخصوص مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه.وأشار الى أهمية مشاركة البرلمانيين في الهياكل الحكومية المشتركة وتقديم آرائهم في كل ما يهم التعاون الثنائي وتفعيل مختلف الاتفاقيات الثنائية، بالنّظر الى الدور الهام الذي تضطلع به الديبلوماسية البرلمانية في تقوية العلاقات بين الشعوب.