بنزرت:  استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح 7 هكتارات بمعتمدية راس الجبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/656f12565161b1.67425215_hjeipmlnkogqf.jpg width=100 align=left border=0>

تولّت اللجنة الجهوية المكلفة باسترجاع الاراضي الدولية المستولى عليها، اليوم الاثنين، استرجاع عقار دولي بمساحة 7 هكتارات بمعتمدية راس الجبل من ولاية بنزرت، وفق تاكيد معتمد المنطقة مهدي بن رحيم .



واوضح المصدر ذاته، ان اللجنة التي يراسها والي بنزرت سالم بن يعقوب، تكونت من مصالح المعتمدية والادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية والحرس الوطني وعمدة المنطقة، حيث تولوا تنفيذ قرار اخلاء واسرجاع للعقار، وهو عبارة عن ارض فلاحية بعلية، واقعة بمنطقة دوار حمودة من عمادة راس الجبل الجنوبية، كانت مستغلة دون وجه حق قانوني من قبل احد الاشخاص منذ سنة 2018.





ولاحظ نفس المصدر انه تم احالة العقار الفلاحي لمصالح الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية، قبل النظر في بقية الاجراءات الكفيلة باعادة توظيفه وفق الاجراءات القانونية من جديد .