التعريف بزراعات استوائية بديلة تتماشى مع التغيرات المناخية &8203;&8203;&8203;&8203;&8203;&8203;&8203;والشحّ المائي في فعاليات مهرجان "ثمار فاكهة التنين والباباي التونسية العالمية" بقرمبالية

احتضنت مدينة قرمبالية من ولاية نابل، اليوم الأحد، فعاليات "مهرجان ثمار فاكهة التنين والباباي التونسية العالمية" في دورته الأولى، وذلك بمشاركة عدد من الفلاحين والمهندسين الفلاحيين والفنيين والمستثمرين الراغبين في التوجّه نحو زراعة الفواكه الاستوائية وفي إطار دعم الزراعات البديلة.

ومثل المهرجان الذي يتواصل على امتداد اليوم الاحد فرصة لمزيد التعريف بهذا النوع من الزراعات وتشجيع الفلاحين على تجربتها من خلال عرض الطرق والقواعد التي يجب اتباعها لإنجاح المسار الاستثماري لفاكهة التنين.

وأكد الفلاح محمد بن ضو المشرف على هذا المهرجان، في تصريح لصحفية /وات/، على أهمية فاكهة التنين، التي انطلق في زراعتها منذ اكثر من 10 سنوات، كزراعة بديلة تتماشى مع التغيرات المناخية والشح المائي نظرا لأنها اقتصادية ولا تحتاج الى كميات هامة من الماء، داعيا الفلاحين الى التعرف اكثر على خصائصها وطرق العناية بها باعتبار انها تمثل قطاعا واعدا سيساهم في تنويع المنتوجات الفلاحية في بلادنا.





وأشار الى قيمة هذه الثمرة التسويقية ومنافعها الربحية، سيما وان زراعتها لا تحتاج الى مساحات كبيرة أو يد عاملة، حيث يمكن زراعتها على السطح او في حديقة المنزل، لافتا الى توجه عدد من الفلاحين لهذه الزراعة كزراعة بديلة تعوّض بعض المنتوجات الفلاحية التي تشهد ارتفاعا متزايدا في كلفة الإنتاج، حيث يفوق عدد الفلاحين المنتجين لفاكهة التنين 120 فلاحا موزعين على مختلف ولايات الجمهورية.



ولفت الى ان هذه الفاكهة، التي تلقب في موطنها الأصلي المكسيك بـ"الشجرة الذهبية" قبل ان تنتقل الى شرق آسيا لتنتشر في الدول العربية ومنها تونس، تتميز بطول فترة الإنتاج التي تتواصل من شهر جوان الى ديسمبر من كل سنة في حين يتواصل انتاج فاكهة الباباي على امتداد السنة.

وتضمّن هذا اللقاء عروضا تثقيفية، وفقرات تنشيطية، وفقرات تذوق وبيع للمشاتل، وعقد اتفاقيات شراكة، وقد لاقى إقبالا هامّا من المواطنين والزائرين الراغبين في مزيد التعرّف على الفواكه الاستوائية ذات القيمة الغذائية الهامة، والتمتع بفوائدها الغذائية، سيما وانها تتميز بفوائد صحية عالية ومتنوعة.