تونس: فتح باب الترشح للمشاركة في برنامج "قادة الغد" التابع لمبادرة الشراكة في الشرق الأوسط

اعلنت سفارة الولايات المتحدة الامريكية في تونس، عن فتح باب الترشح للمشاركة في برنامج "قادة الغد" التابع لمبادرة الشراكة في الشرق الأوسط (MEPI)، وذلك الى غاية يوم 25 نوفمبر الجاري، اخر اجل لتقديم الطلبات.

و قدم برنامج "قادة الغد"، وفق ما ورد بنص الاعلان الصحفي الصادر عن السفارة، منحا دراس ة للطلبة المتم ز ن للحصول على شھادة الإجازة في الجامعات الأمر ك ة بالمنطقة، ويمكن المشارك ن من التأھل للترشح للدراسة لمدة ستة أشھر في الخارج (الولا ات المتحدة).

و ستھدف البرنامج طلبة من جم ع أنحاء المنطقة، تمتعون بمؤھلات أكاد م ة وغ ر قادر ن على تحمل تكال ف التعل م، وهو يغطي الرسوم الدراس ة ورسوم البرامج الأكاد م ة، والسكن الجامعي، ومعال م النفقات الشھر ة، وتغط ة التأم ن، وبدل الكتب الدراس ة، وغ رھا من النفقات المتعلقة بالمشاركة في البرنامج.





يشار الى ان برنامج "قادة الغد" التابع لمبادرة الشراكة في الشرق الأوسط، مموّل من وزارة الخارج ة الأمر ك ة، مع جامعات أمر ك ة رائدة في المنطقة، و شارك البرنامج في دورات تدر ب ة ممتعة، وأنشطة مشاركة مدن ة، وورشات عمل يقع من خلالها تطبيق المعارف في ب ئات واقع ة.



لمزيد من المعلومات حول كيفية الترشح، بما في ذلك المعايير المحددة لبرامج الدراسات العليا والإجازة، الرجاء مراجعة جذاذة المعلومات المرفقة وزيارة الموقع: https://www.tomorrowsleadersprogram.org