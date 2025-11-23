Babnet   Latest update 19:03 Tunis

كأس العالم تحت 17 عاما: قمة أوروبية بين إيطاليا والنمسا والبرازيل في اختبار صعب أمام البرتغال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6923480ad2d594.64489495_lneipohmkgfqj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 18:42 قراءة: 1 د, 51 ث
      
تنطلق الإثنين مواجهات الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما فيفا قطر 2025، والتي يستضيفها مجمع المسابقات في "أسباير زون"، لتحديد من سيكون حاضرا في مشهد المباراة النهائية التي تقام في ملعب استاد خليفة في 27 نوفمبر الجاري.

حضور أوروبي بارز


وحجزت 3 منتخبات أوروبية مقعدها في الدور نصف النهائي هي إيطاليا والنمسا والبرتغال، بينما حافظ منتخب البرازيل على آماله في نيل اللقب، إذ تطمح المنتخبات الأربعة لبلوغ المباراة النهائية.


قمة البرازيل والبرتغال

ويضرب المنتخب البرازيلي موعدا مع نظيره البرتغالي في قمة منتظرة يستضيفها ملعب خالد بلان، حيث يسعى كل من المنتخبين للظفر ببطاقة العبور للنهائي المونديالي.

البرازيل تبحث عن اللقب الخامس

ويأمل منتخب البرازيل الفائز باللقب 4 مرات من قبل، في المحافظة على آماله في نيل لقب خامس ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب النيجيري، إذ كانت آخر تتويجاته في 2019 وقبلها أعوام 1997 و1999 و2003.

وكان المنتخب البرازيلي قد بدأ البطولة بقوة وحقق انتصارين على الهندوراس (7-0) وإندونيسيا (4-0)، قبل التعادل أمام زامبيا (1-1).

وفي مرحلة خروج المغلوب، فاز بركلات الترجيح أمام باراغواي، ثم تخطى فرنسا (4-3) بركلات الترجيح، وبعدها تجاوز المغرب (2-1) في ربع النهائي.

ويعقد المنتخب البرازيلي آمالا على نجمه وينسون واندرلي ديل صاحب 5 أهداف.

البرتغال تواصل التألق

ويطمح المنتخب البرتغالي بقيادة مدربه بينو للحفاظ على توهجه والعبور نحو النهائي، بعد تجاوزه سويسرا في الدور السابق والمكسيك في ثمن النهائي.

ويعول على المهاجم أنيسيو كابرال صاحب 6 أهداف، وزميله ماتيوس ميدي الذي سجل 4 أهداف وصنع هدفين، بما في ذلك هدفه خلال الفوز (2-0) على سويسرا.

إيطاليا في مواجهة النمسا

ويأمل المنتخب الإيطالي في مواصلة مشواره الناجح عندما يواجه نظيره النمساوي على ملعب منصور مفتاح.

وعبر منتخب إيطاليا بوركينا فاسو في الدور الماضي، وقبلها تخطى أوزبكستان (3-2)، بينما تمكن منتخب النمسا من تجاوز اليابان، وقبلها تخطى إنقلترا برباعية (4-0).

ويعول منتخب إيطاليا على الثلاثي إيناسيو وتوماس كامبانييلو ولوكا جيري، بينما ينتظر منتخب النمسا مواصلة توهج يوهانس موزر صاحب 6 أهداف، وزميله حسن ديشيشكو.

الراحة والنهائي

وبعد ختام الدور نصف النهائي، تركن المنتخبات إلى راحة يومين (25 و26 نوفمبر)، تليهما مباراة النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في 27 نوفمبر.

نسخة تاريخية

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما تعد الأولى من بين 5 نسخ متتالية تستضيفها قطر حتى عام *2029


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319037


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 23 نوفمبر 2025 | 2 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:08
14:47
12:13
07:05
05:34
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
19°-10
21°-13
16°-11
14°-10
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*