كأس العالم تحت 17 عاما: قمة أوروبية بين إيطاليا والنمسا والبرازيل في اختبار صعب أمام البرتغال

تنطلق الإثنين مواجهات الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما فيفا قطر 2025، والتي يستضيفها مجمع المسابقات في "أسباير زون"، لتحديد من سيكون حاضرا في مشهد المباراة النهائية التي تقام في ملعب استاد خليفة في 27 نوفمبر الجاري.



حضور أوروبي بارز



قمة البرازيل والبرتغال



البرازيل تبحث عن اللقب الخامس



البرتغال تواصل التألق



إيطاليا في مواجهة النمسا



الراحة والنهائي



نسخة تاريخية



وحجزتمقعدها في الدور نصف النهائي هي، بينما حافظ منتخبعلى آماله في نيل اللقب، إذ تطمح المنتخبات الأربعة لبلوغ المباراة النهائية.ويضرب المنتخب البرازيلي موعدا مع نظيرهفي قمة منتظرة يستضيفها ملعب، حيث يسعى كل من المنتخبين للظفر ببطاقة العبور للنهائي المونديالي.ويأمل منتخبالفائز باللقبمن قبل، في المحافظة على آماله في نيل لقبومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب، إذ كانت آخر تتويجاته فيوقبلها أعواموكان المنتخب البرازيلي قد بدأ البطولة بقوة وحقق انتصارين على، قبل التعادل أماموفي مرحلة خروج المغلوب، فاز بركلات الترجيح أمام، ثم تخطىبركلات الترجيح، وبعدها تجاوزفي ربع النهائي.ويعقد المنتخب البرازيلي آمالا على نجمهصاحبويطمح المنتخببقيادة مدربهللحفاظ على توهجه والعبور نحو النهائي، بعد تجاوزهفي الدور السابق وفي ثمن النهائي.ويعول على المهاجمصاحب، وزميلهالذي سجلوصنع، بما في ذلك هدفه خلال الفوزعلى سويسرا.ويأمل المنتخبفي مواصلة مشواره الناجح عندما يواجه نظيرهعلى ملعبوعبر منتخب إيطاليافي الدور الماضي، وقبلها تخطى، بينما تمكن منتخبمن تجاوز، وقبلها تخطىبرباعيةويعول منتخب إيطاليا على الثلاثي، بينما ينتظر منتخب النمسا مواصلة توهجصاحب، وزميلهوبعد ختام الدور نصف النهائي، تركن المنتخبات إلى راحة يومين، تليهما مباراةومباراةفيوتشهد النسخة الحالية مشاركةللمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما تعد الأولى من بينتستضيفهاحتى عام