كأس العالم تحت 17 عاما: قمة أوروبية بين إيطاليا والنمسا والبرازيل في اختبار صعب أمام البرتغال
تنطلق الإثنين مواجهات الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما فيفا قطر 2025، والتي يستضيفها مجمع المسابقات في "أسباير زون"، لتحديد من سيكون حاضرا في مشهد المباراة النهائية التي تقام في ملعب استاد خليفة في 27 نوفمبر الجاري.
حضور أوروبي بارز
حضور أوروبي بارز
وحجزت 3 منتخبات أوروبية مقعدها في الدور نصف النهائي هي إيطاليا والنمسا والبرتغال، بينما حافظ منتخب البرازيل على آماله في نيل اللقب، إذ تطمح المنتخبات الأربعة لبلوغ المباراة النهائية.
قمة البرازيل والبرتغالويضرب المنتخب البرازيلي موعدا مع نظيره البرتغالي في قمة منتظرة يستضيفها ملعب خالد بلان، حيث يسعى كل من المنتخبين للظفر ببطاقة العبور للنهائي المونديالي.
البرازيل تبحث عن اللقب الخامسويأمل منتخب البرازيل الفائز باللقب 4 مرات من قبل، في المحافظة على آماله في نيل لقب خامس ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب النيجيري، إذ كانت آخر تتويجاته في 2019 وقبلها أعوام 1997 و1999 و2003.
وكان المنتخب البرازيلي قد بدأ البطولة بقوة وحقق انتصارين على الهندوراس (7-0) وإندونيسيا (4-0)، قبل التعادل أمام زامبيا (1-1).
وفي مرحلة خروج المغلوب، فاز بركلات الترجيح أمام باراغواي، ثم تخطى فرنسا (4-3) بركلات الترجيح، وبعدها تجاوز المغرب (2-1) في ربع النهائي.
ويعقد المنتخب البرازيلي آمالا على نجمه وينسون واندرلي ديل صاحب 5 أهداف.
البرتغال تواصل التألقويطمح المنتخب البرتغالي بقيادة مدربه بينو للحفاظ على توهجه والعبور نحو النهائي، بعد تجاوزه سويسرا في الدور السابق والمكسيك في ثمن النهائي.
ويعول على المهاجم أنيسيو كابرال صاحب 6 أهداف، وزميله ماتيوس ميدي الذي سجل 4 أهداف وصنع هدفين، بما في ذلك هدفه خلال الفوز (2-0) على سويسرا.
إيطاليا في مواجهة النمساويأمل المنتخب الإيطالي في مواصلة مشواره الناجح عندما يواجه نظيره النمساوي على ملعب منصور مفتاح.
وعبر منتخب إيطاليا بوركينا فاسو في الدور الماضي، وقبلها تخطى أوزبكستان (3-2)، بينما تمكن منتخب النمسا من تجاوز اليابان، وقبلها تخطى إنقلترا برباعية (4-0).
ويعول منتخب إيطاليا على الثلاثي إيناسيو وتوماس كامبانييلو ولوكا جيري، بينما ينتظر منتخب النمسا مواصلة توهج يوهانس موزر صاحب 6 أهداف، وزميله حسن ديشيشكو.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319037