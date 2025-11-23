Babnet   Latest update 17:36 Tunis

تونس تشارك في بطولة العالم للكيك بوكسينغ بابوظبي بستة عناصر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6923267f9507d4.24511703_kiolpegnfjmhq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 16:20 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تشارك تونس في بطولة العالم للكيك بوكسينغ بالعاصمة الاماراتية ابوظبي من 24 الى 30 نوفمبر الجاري بستة عناصر، وفق ما أورده المدير الفني للجامعة التونسية للكيك والتاي بوكسينغ السافات والأنشطة التابعة رضوان الكافي في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد.

وأوضح الكافي ان المنتخب التونسي يتكون من اربعة عناصر في اختصاص اللو كيك وهي صابرين الشايب (وزين دون 56 كلغ) وحنان الزيتوني (وزن +75 كلغ) ومحمد امين ضو (وزن دون 51 كلغ) ومحمد امين شوشان (وزن دون 60 كلغ)، بالاضافة الى ثنائي اختصاص الكي وان مروان التميمي (وزن دون 60 كلغ) ومنتصر بوعلي (وزن دون 63.5 كلغ)، بقيادة المدرب الوطني منير التواتي الذي سيشرف على المقاليد الفنية للمنتخب خلال هذه البطولة التي ستجمع قرابة 2000 رياضي يمثلون زهاء 150 دولة.

وأضاف المدير الفني للجامعة ان المنتخب الوطني الذي يعود الى منافسات بطولة العالم بعد غياب منذ دورة سنة 2017 يستهدف الصعود على منصة التتويج لأكثر من عنصر، مبرزا ان هذه البطولة تعدّ محطة تأهيلية الى دورة الألعاب العالمية التي ستقام خلال سنة 2029 بمدينة كارسلوه الالمانية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319020


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 23 نوفمبر 2025 | 2 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:08
14:47
12:13
07:05
05:34
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
19°-10
21°-13
16°-11
14°-10
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*