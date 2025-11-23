تونس تشارك في بطولة العالم للكيك بوكسينغ بابوظبي بستة عناصر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6923267f9507d4.24511703_kiolpegnfjmhq.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك تونس في بطولة العالم للكيك بوكسينغ بالعاصمة الاماراتية ابوظبي من 24 الى 30 نوفمبر الجاري بستة عناصر، وفق ما أورده المدير الفني للجامعة التونسية للكيك والتاي بوكسينغ السافات والأنشطة التابعة رضوان الكافي في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد.



وأوضح الكافي ان المنتخب التونسي يتكون من اربعة عناصر في اختصاص اللو كيك وهي صابرين الشايب (وزين دون 56 كلغ) وحنان الزيتوني (وزن +75 كلغ) ومحمد امين ضو (وزن دون 51 كلغ) ومحمد امين شوشان (وزن دون 60 كلغ)، بالاضافة الى ثنائي اختصاص الكي وان مروان التميمي (وزن دون 60 كلغ) ومنتصر بوعلي (وزن دون 63.5 كلغ)، بقيادة المدرب الوطني منير التواتي الذي سيشرف على المقاليد الفنية للمنتخب خلال هذه البطولة التي ستجمع قرابة 2000 رياضي يمثلون زهاء 150 دولة.





وأضاف المدير الفني للجامعة ان المنتخب الوطني الذي يعود الى منافسات بطولة العالم بعد غياب منذ دورة سنة 2017 يستهدف الصعود على منصة التتويج لأكثر من عنصر، مبرزا ان هذه البطولة تعدّ محطة تأهيلية الى دورة الألعاب العالمية التي ستقام خلال سنة 2029 بمدينة كارسلوه الالمانية.