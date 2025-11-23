Babnet   Latest update 16:02 Tunis

وزير الخارجيّة يشارك في أشغال القمّة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بلواندا يومي 24 و25 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb93ef389db7.75307443_goeqhiklpjnfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 15:36 قراءة: 0 د, 40 ث
      
يشارك وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على رأس وفد تونسي في أشغال القمّة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، التي ستنعقد بالعاصمة الأنغولية لواندا يومي 24 و25 نوفمبر 2025 تحت شعار "تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون متعدّد الأطراف فعّال".

وسيُجري النفطي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، على هامش أشغال هذه القمّة، عددا من اللقاءات مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة للتباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين إفريقيا وأوروبا وللتّطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وتشكّل القمّة، التي تتزامن مع إحياء الذكرى 25 لإطلاق الشراكة الإفريقية الأوروبية، مناسبة لتقييم التعاون بين الجانبين والتباحث حول السبل الكفيلة بوضع مقاربة جديدة لهذه الشراكة ودعم التضامن البيني ومجابهة التحديات المشتركة وإيجاد الحلول الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في القارتين، وفق ذات البلاغ.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319017


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 23 نوفمبر 2025 | 2 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:08
14:47
12:13
07:05
05:34
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-10
19°-10
21°-13
16°-11
14°-10
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*