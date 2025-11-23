وزير الخارجيّة يشارك في أشغال القمّة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بلواندا يومي 24 و25 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb93ef389db7.75307443_goeqhiklpjnfm.jpg width=100 align=left border=0>

يشارك وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على رأس وفد تونسي في أشغال القمّة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، التي ستنعقد بالعاصمة الأنغولية لواندا يومي 24 و25 نوفمبر 2025 تحت شعار "تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون متعدّد الأطراف فعّال".



وسيُجري النفطي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، على هامش أشغال هذه القمّة، عددا من اللقاءات مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة للتباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين إفريقيا وأوروبا وللتّطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.









وتشكّل القمّة، التي تتزامن مع إحياء الذكرى 25 لإطلاق الشراكة الإفريقية الأوروبية، مناسبة لتقييم التعاون بين الجانبين والتباحث حول السبل الكفيلة بوضع مقاربة جديدة لهذه الشراكة ودعم التضامن البيني ومجابهة التحديات المشتركة وإيجاد الحلول الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في القارتين، وفق ذات البلاغ. وتشكّل القمّة، التي تتزامن مع إحياء الذكرى 25 لإطلاق الشراكة الإفريقية الأوروبية، مناسبة لتقييم التعاون بين الجانبين والتباحث حول السبل الكفيلة بوضع مقاربة جديدة لهذه الشراكة ودعم التضامن البيني ومجابهة التحديات المشتركة وإيجاد الحلول الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في القارتين، وفق ذات البلاغ.