التخفيض في أسعار زيت الزيتون يضرّ بالمنتجين التونسيين ويهدد استدامة القطاع (نور الدين نصر خبير دولي)
حذر نور الدين نصر الخبير الدولي في التنمية الفلاحية والريفية، من "أن بيع زيت الزيتون التونسي بأسعار منخفضة من شأنه أن يضرّ بالمنتجين التونسيين ويهدّد استدامة القطاع".
هشاشة وضعية الفلاحين
هشاشة وضعية الفلاحين
وأثار الخبير الدولي، لدى مشاركته في الندوة الدولية العاشرة حول الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية والفلاحة المستديمة، التّي انتظمت أيام 5 و6 و7 نوفمبر 2025 بالحمّامات، مسألة هشاشة وضعية الفلاحين، الناشطين في مجال الزيتون، أمام الضغط المتواصل على أسعار زيت الزيتون.
وتابع "رغم أن تونس تنتج أحد أفضل زيوت الزيتون في العالم، فإن هذا الزيت يباع بأسعار أقل من الأسعار المعتمدة في إيطاليا واليونان وتركيا وإسبانيا أو فرنسا".
دراسة حول تكاليف الإنتاجولتوضيح الصعوبات، التي يواجهها صغار الفلاّحين في المجال، أشار بن نصر إلى دراسة شارك في إجرائها مع الباحثين الجامعيين محمد العربي عبد العظيم ووسيم الرياحي، بشأن تكاليف إنتاج زيت الزيتون في ولاية زغوان.
وشمل المسح 11 مستغلة فلاحية، خلال موسمين فلاحيين. وتعلّق الأمر بالموسم 2023 /2024، الذي اتسم بالجفاف وبعد سنوات جفاف متتالية، حين تكبّد الفلاحون خسائر هامّة واضطروا إلى التداين، وموسم 2024 /2025، الذي كان جيّدا نسبيا على مستوى التساقطات بعد فترة طويلة من الجفاف. وأظهرت الدراسة أن بعض الفلاحين، وخاصة منهم، الذين يعتمدون على الغراسات البعلية، لم يحققوا أي أرباح في معدل الموسمين.
حملات التخفيض في الأسعاروأبرز بن نصر أنّ "في كل سنة، وقبل شهرين أو ثلاثة من انطلاق موسم جني الزيتون، تنطلق حملة واسعة ومكثفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للتخفيض من أسعار زيت الزيتون التونسي. تضر هذه الحملات بصغار الفلاّحين، الذين ينتظرون لسنوات للحصول على موسم جيد".
هيكلة القطاع وصغار المنتجينوذكر الخبير الدولي بأن 85 بالمائة من المساحات المغروسة بأشجار الزياتين في تونس هي غراسات بعلية وأن غالبية المستغلات، بالإضافة إلى جزء من الغراسات المروية، صغيرة الحجم وهي مستغلات من فئة الفلاحة العائلية. واعتبر أن الضغط على أسعار زيت الزيتون التونسي سيكون له آثار سلبية على رفاه الفلاحين وعائلاتهم، خاصة، وعلى الاقتصاد الوطني عامة، وكذلك على جاذبية القطاع لدى الشباب.
الدور التعديلي للدولةولتعديل الأسعار اقترح بن نصر اثنين من السيناريوهات. وتعلّق السيناريو الأوّل بتدخل الدولة. إذ بإمكان الدولة، بحسب الخبير الدولي، بيع زيت الزيتون المنتج من قبل ديوان الأراضي الدولية، إلى المستهلكين التونسيين بأسعار مدعّمة، باعتبار أن إنتاج الأراضي الدولية يتمّ بأموال دافعي الضرائب.
وفي الآن ذاته، يتم تحديد أسعار التصدير وفق الأسعار العالمية مع ضمان هامش ربح للمصدّرين. وتتيح هذه المقاربة مزيدا من الشفافية وتوازنا بين مصالح المنتجين والمصدرين، مع قيام الدولة بدورها التعديلي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318963