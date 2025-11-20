العاب التضامن الاسلامي - بارا العاب القوى - ميدالية فضية لمحمد نضال الخليفي في سباق 100م (تي53/54)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f6b0135fac4.04767476_gpeqfjklihonm.jpg width=100 align=left border=0>

تحصل محمد نضال الخليفي، مساء الخميس، على الميدالية الفضية في سباق 100 متر (تي 53/54) ضمن منافسات بارا ألعاب القوى في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض.



وبهذا التتويج، ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية إلى 18 ميدالية موزّعة كالآتي:









الميداليات الذهبية

* إسراء بالطيب (كاراتي)

* جميلة بولكباش (سباحة)

* مروى البراهمي (رمي الصولجان – اختصاص بارالمبي)

* فارس الفرجاني (مبارزة)



الميداليات الفضية

* وفاء محجوب (كاراتي)

* ياسين بن عباس (سباحة)

* جميلة بولكباش (سباحة)

* محمد نضال الخليفي (بارا ألعاب القوى – 100م تي 53/54)



الميداليات البرونزية

* أميمة البديوي (جودو)

* أريج عقاب (جودو)

* سوار الذوادي (جودو)

* محمد أمين الزغلامي (تايكواندو)

* معتز العيفاوي (تايكواندو)

* المنذر المجادي (ووشو كونغ فو)

* آية الدريدي (ووشو كونغ فو)

* ياسمين السوسي (مبارزة بالسيف)

* أحمد الفرجاني (مبارزة بالسيف)

