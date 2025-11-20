العاب التضامن الاسلامي - بارا العاب القوى - ميدالية فضية لمحمد نضال الخليفي في سباق 100م (تي53/54)
تحصل محمد نضال الخليفي، مساء الخميس، على الميدالية الفضية في سباق 100 متر (تي 53/54) ضمن منافسات بارا ألعاب القوى في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض.
وبهذا التتويج، ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية إلى 18 ميدالية موزّعة كالآتي:
الميداليات الذهبية* إسراء بالطيب (كاراتي)
* جميلة بولكباش (سباحة)
* مروى البراهمي (رمي الصولجان – اختصاص بارالمبي)
* فارس الفرجاني (مبارزة)
الميداليات الفضية* وفاء محجوب (كاراتي)
* ياسين بن عباس (سباحة)
* جميلة بولكباش (سباحة)
* محمد نضال الخليفي (بارا ألعاب القوى – 100م تي 53/54)
الميداليات البرونزية* أميمة البديوي (جودو)
* أريج عقاب (جودو)
* سوار الذوادي (جودو)
* محمد أمين الزغلامي (تايكواندو)
* معتز العيفاوي (تايكواندو)
* المنذر المجادي (ووشو كونغ فو)
* آية الدريدي (ووشو كونغ فو)
* ياسمين السوسي (مبارزة بالسيف)
* أحمد الفرجاني (مبارزة بالسيف)
* فريق المبارزة – سلاح السابر (فارس الفرجاني، أحمد الفرجاني، أمان الله الهميسي)
