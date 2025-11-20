الدكتور محمد جماعة يحصد جائزة الباحث الناشئ – المسار الإقليمي ضمن جائزة الحسين لأبحاث السرطان 2025
فاز الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة تونس المنار، الدكتور محمد جماعة، بجائزة "الباحث الناشئ – المسار الإقليمي" ضمن المنافسة على جائزة الحسين لأبحاث السرطان 2025، عن بحثه حول الأورام الصلبة النقيلة.
اكتشافات بحثية رائدةركّز صاحب الجائزة، الباحث الرئيس في مختبر علم الوراثة البشرية بكلية الطب بتونس، على دراسة الانحرافات الكروموزومية في السرطانات الصلبة النقيلية، إذ مكّن بحثه من تفسير عدم الاستقرار الجينومي وتحديد الآليات التي تمنح بعض الخلايا السرطانية قدرة أكبر على الانتشار ومقاومة العلاجات التقليدية.
وأوضح جماعة في تصريح اليوم الخميس، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّه تمكّن من إثبات وجود خلايا سرطانية ذات قدرة عالية على التنقل داخل الورم، تمتلك كروموزومات إضافية تمنحها مقاومة أكبر ومرونة عند عبورها الأنسجة، ما يجعلها مسؤولة عن فشل عدد من العلاجات.
وقد تم تقييم البحث من قبل لجنة تحكيم خارجية تابعة لـ مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس، أحد أبرز المراكز المختصة عالمياً.
بروتوكولات علاجية جديدةبناء على هذه النتائج، اقترح البحث بروتوكولات علاجية مبتكرة أثبتت فعاليتها في التجارب المخبرية، وهي حالياً قيد التجارب السريرية.
الدكتور محمد جماعة، الحاصل على دكتوراه من جامعة غوستاف روسي بفرنسا والمتخصص في البيولوجيا الجزيئية للسرطان، نشر أكثر من 60 مقالاً علمياً وحصل على أكثر من 25 منحة بحثية دولية. كما شغل مناصب بحثية رفيعة في فرنسا وألمانيا والسويد قبل أن يستأنف منذ سنة 2022 نشاطه البحثي في تونس.
تتويجات أخرى ضمن الجائزةآلت جائزة إنجاز العمر – المسار الدولي للبروفيسور محمد خرفان دباجة من ماي كلينيك، بينما تحصّل على جائزة إنجاز العمر – المسار الإقليمي البروفيسور محمد أبو هلال من الجامعة الأردنية.
وفي صنف الباحث الناشئ – المسار الدولي فاز الدكتور مينا سدراك، فيما تقاسم الدكتور محمد جماعة والدكتور ولهان الشاعر من الجامعة الأردنية جائزة الباحث الناشئ – المسار الإقليمي.
كما منحت منحة الباحث الواعد للدكتورة تيميدايو أومولاوي والدكتور لاري بودجي، في حين حصل البرنامج الإقليمي للتدريب في أورام الأطفال على جائزة برنامج التطوير المهني للتميز في رعاية مرضى السرطان.
جائزة لتعزيز البحث العلميأُطلِقت جائزة الحسين لأبحاث السرطان في عام 2020، لتُعزز جهود الأبحاث المتعلقة بالسرطان في العالم العربي، وتخليدا لذكرى الملك الحسين بن طلال تكرم الجائزة الباحثين العرب المتميزين في المجال البحثيّ، سواء كانوا الباحثين ذوي الخبرات الطويلة، أو الواعدين منهم. تهدف الجائزة إلى رفع مستوى الأبحاث العربيّة وتطويرها، من أجل فهم خصائص السرطان في منطقتنا، لنتمكن من مواجهة السّرطان والتغلّب عليه بطرق علميّة متقدّمة.
. وقد جمعت جائزة الحسين لأبحاث السرطان خلال خمس سنوات نحو 900 باحث وموّلت ثمانية مشاريع بحثية واعدة في مجال مكافحة السرطان.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318863