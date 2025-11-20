الدكتور محمد جماعة يحصد جائزة الباحث الناشئ – المسار الإقليمي ضمن جائزة الحسين لأبحاث السرطان 2025





فاز الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة تونس المنار، الدكتور محمد جماعة، بجائزة "الباحث الناشئ – المسار الإقليمي" ضمن المنافسة على جائزة الحسين لأبحاث السرطان 2025، عن بحثه حول الأورام الصلبة النقيلة.



اكتشافات بحثية رائدة



بروتوكولات علاجية جديدة



تتويجات أخرى ضمن الجائزة



جائزة لتعزيز البحث العلمي



ركّز صاحب الجائزة، الباحث الرئيس في مختبر علم الوراثة البشرية بكلية الطب بتونس، على دراسة، إذ مكّن بحثه من تفسيروتحديد الآليات التي تمنح بعض الخلايا السرطانية قدرة أكبر علىوأوضح جماعة في تصريح اليوم الخميس، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّه تمكّن من إثبات وجودداخل الورم، تمتلكتمنحها مقاومة أكبر ومرونة عند عبورها الأنسجة، ما يجعلها مسؤولة عن فشل عدد من العلاجات.وقد تم تقييم البحث من قبل لجنة تحكيم خارجية تابعة لـبجامعة تكساس، أحد أبرز المراكز المختصة عالمياً.بناء على هذه النتائج، اقترح البحثأثبتت فعاليتها في التجارب المخبرية، وهي حالياً قيد التجارب السريرية.الدكتور محمد جماعة، الحاصل على دكتوراه منبفرنسا والمتخصص في البيولوجيا الجزيئية للسرطان، نشر أكثر منوحصل على أكثر من. كما شغل مناصب بحثية رفيعة في فرنسا وألمانيا والسويد قبل أن يستأنف منذ سنة 2022 نشاطه البحثي في تونس.آلتللبروفيسورمن ماي كلينيك، بينما تحصّل علىالبروفيسورمن الجامعة الأردنية.وفي صنففاز الدكتور، فيما تقاسم الدكتوروالدكتورمن الجامعة الأردنيةكما منحتللدكتورةوالدكتور، في حين حصلعلى جائزة برنامج التطوير المهني للتميز في رعاية مرضى السرطان.أُطلِقت جائزة الحسين لأبحاث السرطان في عام 2020، لتُعزز جهود الأبحاث المتعلقة بالسرطان في العالم العربي، وتخليدا لذكرى الملك الحسين بن طلال تكرم الجائزة الباحثين العرب المتميزين في المجال البحثيّ، سواء كانوا الباحثين ذوي الخبرات الطويلة، أو الواعدين منهم. تهدف الجائزة إلى رفع مستوى الأبحاث العربيّة وتطويرها، من أجل فهم خصائص السرطان في منطقتنا، لنتمكن من مواجهة السّرطان والتغلّب عليه بطرق علميّة متقدّمة.. وقد جمعت جائزة الحسين لأبحاث السرطان خلال خمس سنوات نحووموّلتواعدة في مجال مكافحة السرطان.