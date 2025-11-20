Babnet   Latest update 19:52 Tunis

المنستير: وفد من البنك الإفريقي للتنمية يؤدي زيارة إلى الجهة في إطار الاعداد لإنجاز مركّب تطهير متكامل بالقطب التكنولوجي بالمنستير

Publié le Jeudi 20 Novembre 2025
      
أدى وفد من ممثلي البنك الإفريقي للتنمية، أمس الاربعاء، زيارة ميدانية إلى كل من محطّة التطهير بلمطة وفضاء القطب التكنولوجي والتنموي بالمنستير، وذلك في إطار الاعداد لمشروع إنجاز مركّب تطهير متكامل بالقطب يشمل محطّتي تطهير للمياه المستعملة المنزلية ومحطّة مخصّصة لمعالجة المياه الصناعية.

كما عاين الوفد، مرفوقا بوالي الجهة عيسى موسى، مسار قنوات تحويل المياه المستعملة من محطّة لمطة  نحو محطة التطهير بالمنستير الشمالية إلى القطب التكنولوجي، والتي ستمتدّ على طول 14كلم، وتوقّف في عدّة نقاط فنية للاطلاع على مسارات الشبكات، وأشغال التهيئة المزمع إنجازها بما يضمن نجاعة عمل المنظومة الجديدة، ويؤمّن طاقة استيعاب كبرى تتلاءم مع حاجيات الجهة الحالية والمستقبلية.



وكان الوفد  استهلّ زيارته بحضور جلسة عمل رسمية بمقرّ الولاية، بإشراف  الوالي وحضور كل الأطراف المعنية.
وعبّر والي الجهة، خلال الجلسة، عن تقديره الكبير لدعم البنك الإفريقي  للتنمية، مؤكدا حرصه على تذليل كلّ الصعوبات وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الإنجاز الاستراتيجي للجهة.
جدير بالذكر أن مصالح ولاية المنستير أعلنت في وقت سابق أن الدولة التونسية، ممثلة في وزارة الاقتصاد والتخطيط، قد تلقت الموافقة المبدئية من  البنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز محطتي التطهير للمياه المستعملة المنزلية بالمنستير الشمالية والتطهير للمياه الصناعية بالقطب التكنولوجي بكلفة جملية تقدر بـ 193 مليون دينار ، منها 125 مليون دينار للمحطة الأولى، و 68 مليون دينار للثانية.
وبموجب المشروع الجديد ستتحول محطة التطهير بلمطة إلى محطة ضخ باتجاه محطّة تطهير المياه المستعملة المنزلية بالقطب التكنولوجي بالمنستير.


الخميس 20 نوفمبر 2025 | 29 جمادى الأول 1447
