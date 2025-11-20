Babnet   Latest update 19:52 Tunis

رابطة حقوق الإنسان تعتبر" أن التضييقات على الصحفيين مظاهر خطيرة لسياسة  تهدف الى إخضاع المجال الإعلامي"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63c2cb0287a036.12942326_kfqnpjeoligmh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 18:31 قراءة: 1 د, 11 ث
      
اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ "التضييقات المتزايدة على الصحفيين هي مظاهر خطيرة لسياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المجال الإعلامي وإسكات الأصوات الحرة"، وذلك وفق بيان أصدرته إثر تحرك وطني نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات.

وأكدت الرابطة انشغالها من استمرار محاكمات الصحفيين بمقتضى المرسوم عدد 54، مذكرة بأن المرسوم 115 يبقى الإطار القانوني الوحيد المنظم لحرية الصحافة والنشر، وفق ما تؤكده المعايير الدولية والتوجهات العامة للقضاء في دولة القانون.



إدانة لتعليق مواقع إعلامية وانتقادات لتضييق الفضاء المدني

وأدانت الرابطة تعليق نشاط موقعي “نواة” و"انكفاضا"، وما وصفته بالمضايقات المسلطة على موقعي "الكتيبة" و"المفكرة القانونية"، باعتبارها خطوات تمسّ مباشرة بالحق في الإعلام وحرية العمل الجمعياتي، وتشكل انزلاقا خطيرا نحو تقييد الفضاء المدني، وفق نص البلاغ.

وطالبت بالإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقة 2025 دون مزيد من التعطيل، داعية إلى التجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية وإيقاف كل أشكال المنع والتضييق الإداري.

مطالب بتحسين أوضاع الإعلام العمومي وحماية الصحفيين

كما أكدت على ضرورة التنفيذ العاجل لتنقيحات النظام الأساسي للمؤسسات الإعلامية العمومية وصرف الاعتمادات المستحقة، وتمكين الصحفيين المستقلين من الانتفاع الفعلي بنظام المبادر الذاتي وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025.

ودعت الرابطة إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين الموقوفين على خلفية عملهم الصحفي أو آرائهم، وإيقاف التتبعات خارج إطار المرسوم 115، مطالبة بالرفع العاجل لقرارات تعليق نشاط موقعي “نواة” و"انكفاضا" ووضع حدّ لسياسة التوظيف القضائي والأمني لقمع الإعلام المستقل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318860


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 نوفمبر 2025 | 29 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:09
14:48
12:12
07:03
05:32
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
18°-11
13°-8
16°-10
18°-10
  • Avoirs en devises
    24645,9

  • (20/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41395 DT        1$ =2,94925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/11)   1373,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*