Babnet   Latest update 19:52 Tunis

العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025)- مبارزة: تونس تحرز برونزية الفرق في سلاح السابر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f4fcf3a2e06.97032732_jofekgnhmlpiq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 18:27 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أضافت تونس، مساء اليوم الخميس، ميدالية برونزية جديدة إلى رصيدها، إثر هزيمة فريق المبارزة بالسيف (السابر) المتألف من فارس الفرجاني وأحمد الفرجاني وأمان الله الهميسي في لقاء نصف النهائي أمام الفريق التركي المتكون من فِرقان يامن وأنس كالندر وكاندنيز براق بنتيجة 45-41، وذلك ضمن النسخة السادسة من ألعاب التضامن الإسلامي التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.

حصيلة المشاركة التونسية


ارتفعت حصيلة تونس إلى 17 ميدالية موزعة على النحو التالي:


* 4 ذهبيات:

* إسراء بالطيب (كاراتي)
* جميلة بولكباش (سباحة)
* مروى البراهمي (رمي الصولجان – اختصاص بارالمبي)
* فارس الفرجاني (مبارزة)

* 3 فضيات:

* وفاء محجوب (كاراتي)
* ياسين بن عباس (سباحة)
* جميلة بولكباش (سباحة)

* 10 برونزيات:

* أميمة البديوي (جودو)
* أريج عقاب (جودو)
* سوار الذوادي (جودو)
* محمد أمين الزغلامي (تايكواندو)
* معتز العيفاوي (تايكواندو)
* المنذر المجادي (ووشو كونغ فو)
* آية الدريدي (ووشو كونغ فو)
* ياسمين السوسي (مبارزة بالسيف)
* أحمد الفرجاني (مبارزة بالسيف)
* فريق السابر (فارس الفرجاني – أحمد الفرجاني – أمان الله الهميسي)


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318859


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 نوفمبر 2025 | 29 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:09
14:48
12:12
07:03
05:32
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
18°-11
13°-8
16°-10
18°-10
  • Avoirs en devises
    24645,9

  • (20/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41395 DT        1$ =2,94925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/11)   1373,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*