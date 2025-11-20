العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025)- مبارزة: تونس تحرز برونزية الفرق في سلاح السابر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f4fcf3a2e06.97032732_jofekgnhmlpiq.jpg width=100 align=left border=0>

أضافت تونس، مساء اليوم الخميس، ميدالية برونزية جديدة إلى رصيدها، إثر هزيمة فريق المبارزة بالسيف (السابر) المتألف من فارس الفرجاني وأحمد الفرجاني وأمان الله الهميسي في لقاء نصف النهائي أمام الفريق التركي المتكون من فِرقان يامن وأنس كالندر وكاندنيز براق بنتيجة 45-41، وذلك ضمن النسخة السادسة من ألعاب التضامن الإسلامي التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.



حصيلة المشاركة التونسية





ارتفعت حصيلة تونس إلى 17 ميدالية موزعة على النحو التالي:





* 4 ذهبيات:



* إسراء بالطيب (كاراتي)

* جميلة بولكباش (سباحة)

* مروى البراهمي (رمي الصولجان – اختصاص بارالمبي)

* فارس الفرجاني (مبارزة)



* 3 فضيات:



* وفاء محجوب (كاراتي)

* ياسين بن عباس (سباحة)

* جميلة بولكباش (سباحة)



* 10 برونزيات:



* أميمة البديوي (جودو)

* أريج عقاب (جودو)

* سوار الذوادي (جودو)

* محمد أمين الزغلامي (تايكواندو)

* معتز العيفاوي (تايكواندو)

* المنذر المجادي (ووشو كونغ فو)

* آية الدريدي (ووشو كونغ فو)

* ياسمين السوسي (مبارزة بالسيف)

* أحمد الفرجاني (مبارزة بالسيف)

