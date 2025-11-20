نوفمبر شهر المسرح بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس

<img src=http://www.babnet.net/images/7/centre_culturel_sportif.jpg width=100 align=left border=0>

تحت عنوان "نوفمبر المسرح"، يتحول المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس خلال شهر نوفمبر إلى قبلة لمحبي الفن الرابع، حيث يستضيف عددا هاما من العروض المسرحية التي انطلقت منذ السبت 15 نوفمبر وتتواصل مع عروض مسرح الحرية التي تُقام ضمن فعاليات أيام قرطاج المسرحية.

وسيحتضن المركز اليوم عرض مسرحية "يا ذنوبي " لاستوديو مسرح الشباب بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس، وهو عمل من تأطير الأستاذ المسرحي فؤاد ليتيم، ليكون الجمهور على موعد مع عروض مسرح الحرية التي تندرج ضمن برمجة الدورة 36 من أيام قرطاج المسرحية التي ستنتظم من 22 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وتضم عروض "مسرح الحرية" التي تُقام بالتعاون مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح، 16 عملا مسرحيا منتجا داخل المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح.





وضمن نوفمبر المسرح أيضا، سيكون للأطفال موعد مع عرض مسرحي للأطفال للفنانة دليلة المفتاحي يحمل عنوان "برج الأقحوان الذهبي"، وهي المسرحية الختامية للتظاهرة وستُعرض يوم السبت 29 نوفمبر 2025.



وجدير بالذكر أن عروض "نوفمبر المسرح"، انطلقت بعرض مسرحية "اعترافات" مقتبسة عن نص "جرائم زوجية صغيرة"، بطولة عفاف رابحي ومحمد بوزيد، وذلك يوم السبت 15 نوفمبر 2025.

