الاعتلالات العظمية والعضلية من أكثر الامراض المهنية انتشارا في تونس (دراسة)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f3b5c755676.02966197_epoihjlmkfgqn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 20 Novembre 2025
      
تعدّ الاعتلالات العظمية والعضلية من أكثر الامراض المهنية انتشارا في صفوف العمال في تونس، حيث بلغت نسبتها 79,7 بالمائة من مجموع الحالات المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض سنة 2021، حسب دراسة وردت نتائجها في نشرية معهد الصحة والسلامة المهنية لشهر أكتوبر 2025.

وأظهرت الدراسة أن أكثر قطاع يساهم في انتشار الامراض المهنية في تونس هو قطاع النسيج والملابس وخاصة في اختصاص الخياطة، مشيرة إلى أنه المساهم الرئيسي في حدوث الاعتلالات العظمية والعضلية للأطراف العلوية والمفاصل، وذلك بسبب كثافة العمل الروتيني، الذي يعاد بنفس الشكل على طول النشاط الفعلي للعمال.



واعتمدت هذه الدراسة وعنوانها "انتشار أعراض الاعتلالات العظمية والعضلية والعوامل المرتبطة بها لعاملات الخياطة بمنطقة الوطن القبلي" على عينة مكونة من أكثر من 200 عاملة في النسيج في شركة تصنيع الملابس وامتدت على ثلاثة أشهر من نوفمبر 2022 إلى جانفي 2023.

والاعتلالات العظمية والعضلية هي مجموعة من الأمراض التي تؤثر على العظام والعضلات معًا، وتتضمن مشاكل عدة مثل ضعف العضلات، وصعوبة الحركة، والتصلب، والآلام.

وبيّنت المكلفة بتسيير معهد الصحة والسلامة المهنية، سامية الفهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذا المرض المهني منتشر اساسا في القطاع الصناعي وذلك بسبب تكرار الحركات بصفة مستمرة، معلنة أن المعهد يسعى لاعداد برنامج عمل خاص بالاصلاحات في مواقع العمل بما يمكن من المحافظة بشكل تشاركي على الانتاجية وصحة وسلامة العمال.


babnet

الخميس 20 نوفمبر 2025 | 29 جمادى الأول 1447
