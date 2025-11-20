باجة: عرض نتائج مشروع التعليم ذو الجودة العالية في تونس "شيفت" ودوره في التحوّل الرقمي للتكوين المهني في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f3aca2dff94.80813492_lokpqmgnifhej.jpg width=100 align=left border=0>

نظّمت غرفة الصناعة والتجارة للشمال الغربي، اليوم الخميس، بمدينة باجة، ندوة لعرض نتائج مشروع التعليم ذو الجودة العالية في تونس "شيفت" المموّل من الاتحاد الاروبي والمنجز بين سنتي 2023 و2025 بالشراكة بين غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي، ومركز تكوين الامتياز بجندوبة، وثلاثة مراكز تكوين من ايطاليا واسبانيا وتركيا والوكالة التونسية للتكوين المهني

وأجمع عدد من منفذي المشروع من إيطاليا وإسبانيا وتركيا وتونس، بالمناسبة، على أن المشروع دعّم قطاع التكوين المهني بالشمال الغربي، وساهم في التحوّل الرقمي للتكوين المهني في تونس، كما مكّن من القضاء على العوائق الجغرافية الحائلة دون الوصول الى التكوين، من خلال تمكين فئات جديدة وهشّة من فرص تكوين.

ومن بين النتائج التى حققها المشروع إنجاز منصة للتكوين ورقمنة المحتويات البيداغوجية، وتكوين 30 مكوّنا و200 متكونا فى عدة قطاعات ومنها الفلاحة والسياحة.





من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي شريف لشناني، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، إن "هذا البرنامج سيحقق ثورة فى التكوين، وسيمكن من تنمية قدرات مراكز التكوين العمومية والخاصة بولايات باجة وجندوبة وسليانة وفي تونس ككل، وسيحقق ثورة على مستوى المنتفعين بالتكوين، وفق تصوّره، حيث مكّن منذ بدايته من تكوين عدد هام من الشباب من مستويات مختلفة، ومن تكوين مكونين تونسيين في إيطاليا.



وأوضح ان التكوين الرقمي عبر المنصة يسمح للفئات المحرومة من الوصول الى محتويات تكوينية فى عدد كبير من المجالات على غرار الفلاحة والسياحة، وتعلّم آليات بعث المشاريع لكل الفئات، كما يمثل مكسبا لمؤسسات التكوين العمومية والخاصة ولكل المهتمين بالتكوين، ومكسبا للشمال الغربي ولتونس ولعدد من دول العالم باعتبار ان المنصة مفتوحة ويمكن الوصول اليها من مختلف دول العالم.

ودعا، بالمناسبة، الى تجاوز التكوين التقليدي وتبني التكوين الحديث باستعمال وسائل الاتصال المتاحة، وتوفير الكفاءات الضرورية لتشغيلها بالمؤسسات الصناعية وغيرها.