سيدي بوزيد: بلدية سيدي بوزيد تواصل انجاز مجموعة من مشاريع البنية التحتية بتكلفة 11 مليون دينار

تواصل بلدية سيدي بوزيد، انجاز عدد من مشاريع البنية التحتية بتكلفة جملية قدرت بحوالي 11 مليون دينار، تشمل مختلف مجالات الخدمات والعمل البلدي.

وبين المكلف بتسيير الشؤون العادية لبلدية سيدي بوزيد محمد الصالح خصخوصي في تصريح لصحفية "وات"، أن المشاريع التي أنجز جزء منها أو بصدد الإنجاز، بلغت تكلفتها 8 فاصل 6 مليون دينار، من بينها مشاريع تزويد أحياء بالماء الصالح للشرب في منطقة الأحواز بكلفة 111 ألف دينار، بتمويل مشترك بين البلدية والمجلس الجهوي لولاية سيدي بوزيد.

وذكر ذات المصدر أن المشاريع تشمل تعبيد 3 طرقات، وهي حاليا بصدد الإنجاز الاول بقيمة 1 فاصل 5 مليون دينار والثاني في حدود 1 فاصل 2 مليون دينار أما المشروع الثالث فقد بلغت كلفته 1 فاصل 8 مليون دينار، مخصصة لتعبيد طرقات داخل مدينة سيدي بوزيد، وقد انطلقت الاشغال بحي "البراهمية" وحي "السايح"، إضافة الى تعبيد عدد من المسالك الريفية في معتمدية الهيشرية وسيدي بوزيد الغربية وترصيف تجمع سكني بمنطقة "العليات".





وأفاد بأن المشاريع البلدية تتضمن كذلك مشاريع انارة عمومية في مناطق التوسع التي تشمل معتمديات سيدي بوزيد الغربية وسيدي بوزيد الشرقية والهيشرية، بكلفة 561 ألف دينار في شكل لوحات اضاءة بالطاقة الشمسية شملت 89 نقطة تم تركيزها في كل المفترقات في المناطق الريفية وبعض التجمعات السكنية وأمام بعض المنشآت التربوية.



