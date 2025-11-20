Babnet   Latest update 18:19 Tunis

"تحدّي طبّق في دبي" يدعو مطوّري تطبيقات الهواتف الذكية عبر العالم إلى تقديم مشاركاتهم بحلول 28 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f3982d3b421.24606994_mifolqenpjghk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 18:12 قراءة: 0 د, 39 ث
      
دعا "تحدّي طبّق في دبي" في دورته المواهب الرائدة والعقول المبدعة من أنحاء مختلف العالم للمشاركة في أكبر تحدٍّ لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية في دولة الإمارات ضمن 4 فئات من الجوائز.

وتشمل هذه الفئات الأربع أفضل تطبيق عن فئة الشباب وأفضل تطبيق عن فئة التأثير المجتمعي وأفضل تطبيق عن فئة الابتكار وأفضل تطبيق عن فئة تعزيز جودة الحياة، وفق ما نشرته غرفة دبي الرقمية، الخميس، على صفحتها على "فايسبوك".



وقد تم تحديد آخر يوم للتسجيل والانضمام إلى التحدي يوم 28 ديسمبر 2025. ويمكن للراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والتسجيل، زيارة الرابط التالي:

https://createapps.ae/ar/create-apps-championship

الفئات المستهدفة

ويستهدف هذا التحدّي الطلبة والمهتمين بالتكنولوجيا وروّاد الأعمال وحتى المحترفين في تطوير التطبيقات، للإبداع والاكتشاف وتحويل أفكارهم إلى واقع، والفوز بجوائز وخدمات تساعد على تطوير تطبيق أو بناء مشروع ريادي.


