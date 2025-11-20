الحزب الجمهوري يدعو إلى فتح حوار وطني جامع لوضع خارطة إنقاذ واضحة وملزمة

دعا المكتب السياسي للحزب الجمهوري، اليوم الخميس، "منظومة الحكم لفتح حوار وطني جامع يضمّ المنظمات الوطنية والقوى السياسية والاجتماعية لوضع خارطة إنقاذ واضحة وملزمة".



وطالب الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الأربعاء، بضرورة تغيير "المنهج الاقتصادي الارتجالي عبر اعتماد خطة إنعاش واقعية وشفافة وتشاركية تحمي السيادة الوطنية ولا ترتهن قوت التونسيين".



وأكد انخراطه التام في كافة المبادرات والتحركات ، داعيا أنصاره وكل القوى الحية إلى المشاركة المكثّفة في مسيرة 22 نوفمبر 2025 تحت شعار "مسيرة ضد الظلم".واعتبر أن المشهد اليوم أصبح يفرض بناء جبهة وطنية واسعة قادرة على إعادة التوازن للحياة السياسية ووقف ما أسماه "الانحدار المتسارع نحو الحكم الفردي وتغوّل الأجهزة".وعبّر الحزب عن ترحيبه بقرار كلّ من عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وراشد الغنوشي تعليق إضرابهم عن الطعام ، مجددا دعوته إلى جوهر بن مبارك لتعليق إضرابه حفاظا على سلامته الجسدية وتجنّبا لكلفة إنسانية باهظة، وفق نص البيان.وطالب في هذا الشأن بالإفراج الفوري عن كلّ المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المحاكمات الجائرة وكل أشكال توظيف القضاء.كما عبّر عن تضامنه مع أهالي قابس مبرزا نضالات الأطباء الشبان والصحفيين وسائر القطاعات الساعية إلى انتزاع حقوقها وصون كرامة منظوريها.