نحو اعداد وثيقة موحدة لتقييم المخاطر المهنية في المؤسسات الاقتصادية في تونس

يناقش أطباء الشغل وخبراء الصحة والسلامة المهنية وممثلون عن تفقدية الشغل وعدد من الهياكل الوزارية، خلال ورشة عمل انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة، صياغة مسودة وثيقة علمية موحّدة لتقييم المخاطر المهنية داخل المؤسسات الاقتصادية، من المنتظر أن تُستكمل قبل موفى سنة 2025، وفق ما أكدته سامية الفهري، المكلّفة بتسيير معهد الصحة والسلامة المهنية.



وأضافت الفهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن الورشة، التي تتواصل يومين تحت عنوان، تهدف إلى إعداد مبادئ تشريعية وتنظيمية جديدة تدعم الإطار القانوني الوطني في مجال الوقاية من المخاطر المهنية، عبر مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مؤسسة وطبيعة نشاطها ومواد العمل المستعملة.وأوضحت أن الوثيقة ستكون في شكللتسهيل النفاذ إليها من قبل مختلف المؤسسات، وستكون متوفرة بالعربية والفرنسية، مع التأكيد على أنها ستكونوأشارت إلى أن قطاع البناء والأشغال العامة يُسجّل النسبة الأكبر من حوادث الشغل، لافتة إلى أنيضم مؤسسات صغرى ومتوسطة، لا يتوفر سوى 22% منها على مسؤول للسلامة المهنية.من جهته، أكد حسين البكوش، المكلّف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، أن تونس تعتبر السلامة الصحية والمهنيةوالتزاما دوليا، خاصة بعد المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 الخاصة بالإطار الترويجي للسلامة المهنية سنة 2021.وكشف أن الوزارة تستعد للمصادقة علىالمتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين وبيئة العمل، مع العمل على ملاءمتها مع التشريعات التونسية.وأوضح البكوش أن تطوير معهد الصحة والسلامة المهنية يتم عبر انتدابات جديدة في مشروع ميزانية 2026، إضافة إلى اتفاقية لبعثللمعهد، بدعم من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، في إطار رؤية استراتيجية أعدّها مركز الدراسات الاجتماعية.كما أعلن عن مشروع لتأسيسبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.وأفاد بأن مشروع، المودع لدى رئاسة الحكومة، يهدف إلى تحسين التشريعات وتطوير الهياكل الفاعلة في القطاع، عبر توفير الموارد الضرورية وتقليص حوادث الشغل والأمراض المهنية، وسيتم تضمينه في منوال التنمية 2026–2031.تندرج هذه الورشة في إطار التزامات تونس بالاتفاقية الدولية رقم 187، التي تدعو إلى وضع سياسة وطنية منسقة وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسلامة والصحة المهنية.