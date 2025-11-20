نحو اعداد وثيقة موحدة لتقييم المخاطر المهنية في المؤسسات الاقتصادية في تونس
يناقش أطباء الشغل وخبراء الصحة والسلامة المهنية وممثلون عن تفقدية الشغل وعدد من الهياكل الوزارية، خلال ورشة عمل انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة، صياغة مسودة وثيقة علمية موحّدة لتقييم المخاطر المهنية داخل المؤسسات الاقتصادية، من المنتظر أن تُستكمل قبل موفى سنة 2025، وفق ما أكدته سامية الفهري، المكلّفة بتسيير معهد الصحة والسلامة المهنية.
تعزيز الإطار التشريعي للوقاية
وأضافت الفهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن الورشة، التي تتواصل يومين تحت عنوان "تقييم الأخطار المهنية: نحو تعزيز الإطار التشريعي في تونس"، تهدف إلى إعداد مبادئ تشريعية وتنظيمية جديدة تدعم الإطار القانوني الوطني في مجال الوقاية من المخاطر المهنية، عبر مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مؤسسة وطبيعة نشاطها ومواد العمل المستعملة.
وثيقة رقمية ملزمة للمؤسساتوأوضحت أن الوثيقة ستكون في شكل تطبيقة رقمية لتسهيل النفاذ إليها من قبل مختلف المؤسسات، وستكون متوفرة بالعربية والفرنسية، مع التأكيد على أنها ستكون ملزمة للمشغّلين.
وأشارت إلى أن قطاع البناء والأشغال العامة يُسجّل النسبة الأكبر من حوادث الشغل، لافتة إلى أن 93% من النسيج الاقتصادي يضم مؤسسات صغرى ومتوسطة، لا يتوفر سوى 22% منها على مسؤول للسلامة المهنية.
التزامات دولية وتطوير هياكل السلامةمن جهته، أكد حسين البكوش، المكلّف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، أن تونس تعتبر السلامة الصحية والمهنية حقا دستوريا والتزاما دوليا، خاصة بعد المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 الخاصة بالإطار الترويجي للسلامة المهنية سنة 2021.
وكشف أن الوزارة تستعد للمصادقة على الاتفاقية عدد 155 المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين وبيئة العمل، مع العمل على ملاءمتها مع التشريعات التونسية.
تدعيم القدرات وبعث وحدات جهويةوأوضح البكوش أن تطوير معهد الصحة والسلامة المهنية يتم عبر انتدابات جديدة في مشروع ميزانية 2026، إضافة إلى اتفاقية لبعث 5 وحدات إقليمية للمعهد، بدعم من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، في إطار رؤية استراتيجية أعدّها مركز الدراسات الاجتماعية.
كما أعلن عن مشروع لتأسيس تكوين أكاديمي في هندسة السلامة العامة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
