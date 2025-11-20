Babnet   Latest update 16:42 Tunis

نحو اعداد وثيقة موحدة لتقييم المخاطر المهنية في المؤسسات الاقتصادية في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f325ed89d13.44464467_hiefmgjpkqnol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 16:22
      
يناقش أطباء الشغل وخبراء الصحة والسلامة المهنية وممثلون عن تفقدية الشغل وعدد من الهياكل الوزارية، خلال ورشة عمل انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة، صياغة مسودة وثيقة علمية موحّدة لتقييم المخاطر المهنية داخل المؤسسات الاقتصادية، من المنتظر أن تُستكمل قبل موفى سنة 2025، وفق ما أكدته سامية الفهري، المكلّفة بتسيير معهد الصحة والسلامة المهنية.

تعزيز الإطار التشريعي للوقاية


وأضافت الفهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن الورشة، التي تتواصل يومين تحت عنوان "تقييم الأخطار المهنية: نحو تعزيز الإطار التشريعي في تونس"، تهدف إلى إعداد مبادئ تشريعية وتنظيمية جديدة تدعم الإطار القانوني الوطني في مجال الوقاية من المخاطر المهنية، عبر مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مؤسسة وطبيعة نشاطها ومواد العمل المستعملة.


وثيقة رقمية ملزمة للمؤسسات

وأوضحت أن الوثيقة ستكون في شكل تطبيقة رقمية لتسهيل النفاذ إليها من قبل مختلف المؤسسات، وستكون متوفرة بالعربية والفرنسية، مع التأكيد على أنها ستكون ملزمة للمشغّلين.

وأشارت إلى أن قطاع البناء والأشغال العامة يُسجّل النسبة الأكبر من حوادث الشغل، لافتة إلى أن 93% من النسيج الاقتصادي يضم مؤسسات صغرى ومتوسطة، لا يتوفر سوى 22% منها على مسؤول للسلامة المهنية.

التزامات دولية وتطوير هياكل السلامة

من جهته، أكد حسين البكوش، المكلّف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، أن تونس تعتبر السلامة الصحية والمهنية حقا دستوريا والتزاما دوليا، خاصة بعد المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 الخاصة بالإطار الترويجي للسلامة المهنية سنة 2021.

وكشف أن الوزارة تستعد للمصادقة على الاتفاقية عدد 155 المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين وبيئة العمل، مع العمل على ملاءمتها مع التشريعات التونسية.

تدعيم القدرات وبعث وحدات جهوية

وأوضح البكوش أن تطوير معهد الصحة والسلامة المهنية يتم عبر انتدابات جديدة في مشروع ميزانية 2026، إضافة إلى اتفاقية لبعث 5 وحدات إقليمية للمعهد، بدعم من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، في إطار رؤية استراتيجية أعدّها مركز الدراسات الاجتماعية.

كما أعلن عن مشروع لتأسيس تكوين أكاديمي في هندسة السلامة العامة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

استراتيجية وطنية جديدة 2026–2031

وأفاد بأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية، المودع لدى رئاسة الحكومة، يهدف إلى تحسين التشريعات وتطوير الهياكل الفاعلة في القطاع، عبر توفير الموارد الضرورية وتقليص حوادث الشغل والأمراض المهنية، وسيتم تضمينه في منوال التنمية 2026–2031.

التزام بالتحسين المستمر

تندرج هذه الورشة في إطار التزامات تونس بالاتفاقية الدولية رقم 187، التي تدعو إلى وضع سياسة وطنية منسقة وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسلامة والصحة المهنية.


