دراسة توصي باعتماد استراتيجية مبنية على الاحتياجات الواقعية للمؤسسات

أوصت دراسة أعدّها معهد لاهاي للابتكار القانوني باعتماد استراتيجية تستند إلى الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، بهدف تقليص الفجوة القانونية التي تعيق أداءها ونموّها.



واعتمدت الدراسة على استبيان شمل أكثر من 2000 ممثل عن مؤسسات من مختلف جهات البلاد، بهدف تحديد احتياجاتها القانونية الأكثر إلحاحا ورصد طبيعة المساعدة التي تحصل عليها أثناء التعامل مع الإشكاليات القانونية المتكررة.



أهم التوصيات



مؤسسات أساسية تواجه فجوة عدلية واسعة



تأثير اقتصادي مباشر



نحو عدالة اقتصادية محفّزة للنمو



أفادت، مديرة مكتب تونس لمعهد لاهاي للابتكار القانوني، أن الدراسة تدعو إلى:* تقديملمساعدة المؤسسات على تسوية نزاعاتها بشكل سريع وفعّال.* مرافقة المؤسسات الصغرى والبائعين المتجوّلين نحوضمن منظومة "المبادر الذاتي".* إحداث، تجمع بين أصحاب المؤسسات والخبراء والسلطات العمومية، لابتكار حلول عملية للمشاكل الأكثر شيوعا مثل الديون والنزاعات التعاقدية.وبيّنت الدراسة أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة تمثّل، لكنها ما تزال تواجه صعوبات كبيرة بسبب:* نزاعات غير محلولة مع الحرفاء والمزوّدين،* عراقيل تتعلق بالتسجيل والترخيص،* صعوبات تعاقدية متكررة،* بيئة قانونية غير ملائمة لاحتياجاتها اليومية.وأكدت نتائج المسح أنواجهوا تحديا قانونيا واحدا على الأقل بين ماي وجوان 2025، وترتفع النسبة إلىوكشفت الدراسة أن النزاعات القانونية غير المحسومة تؤدي إلى:وتعطيل الاستثمار،* خسائر تقدّر بـ* تراجع القدرة على التوسع، في حين أن المؤسسات التي تنجح في حل خلافاتها بطرق فعالة تكونللتوسع خلال السنة الموالية.يعمل معهد لاهاي للابتكار القانوني في تونس منذ 2012 على نشر مقاربة "العدالة المتمحورة حول الإنسان". وينفّذ منذ سنة 2022 برنامجا يمتد أربع سنوات بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية، يهدف إلى:* دعم* تعزيز* جعل النظام القانوني عنصرا محفّزا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.وتندرج هذه الدراسة في إطار جهود المعهد لدعم بيئة أعمال أكثر شفافية وقدرة على استيعاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ضمن الاقتصاد المنظم.