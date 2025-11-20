اليوم العالمي لحقوق الطفل: وزارة المرأة تدعو لتعزيز إحاطة الأطفال في البيئة الرقمية
دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الخميس، إلى تضافر الجهود لتعزيز الإحاطة الأسريّة والمؤسساتيّة بالأطفال في الفضاء الرقمي.
يهدف هذا التعزيز إلى:
يهدف هذا التعزيز إلى:
* تحويل الأطفال من مجرّد مستهلكين للمحتوى إلى فاعلين ومنتجين مبدعين.
* تمكينهم من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في خدمة تعلمهم وابتكارهم.
* تنمية مهاراتهم المستقبلية في بيئة رقمية آمنة وداعمة لحقوقهم.
حماية الأطفال في الفضاء الرقمي "أولوية وطنية"أكّدت الوزارة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق لـ20 نوفمبر من كل عام، أنّ حماية الأطفال في البيئة الرقمية تمثّل "أولوية وطنية".
* أطلقت وزارتا الأسرة وتكنولوجيات الاتصال "الميثاق الوطني من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي".
* يُعد هذا الميثاق خطوة أولى ومكوّناً أساسياً من خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي.
* يُنتظر أن يتبع الميثاق إعداد خطة عمل تشاركية لتفعيل مقتضياته وتحقيق أهدافه.
التزام وطني بتطوير السياسات والبرامججدّدت الوزارة تأكيدها على دورها الاجتماعي في رعاية الطفولة، متعهدة بما يلي:
* مواصلة الجهد الوطني التشاركي للنهوض بأوضاع الأطفال وتطوير السياسات والبرامج الداعمة لحقوقهم.
* الارتقاء بنسب التغطية بالخدمات الموجّهة للطفولة، خاصة في الفئات والجهات ذات الأولوية، عملاً بأحكام الفصل 52 من الدستور.
الوقاية والحماية: خيار استراتيجيبيّنت الوزارة أنّها جعلت من الوقاية خيارًا استراتيجيًا موازياً للتدخل الوقائي، من خلال:
* إطلاق البرنامج الوطني "في الوقاية حماية" القائم على مقاربة تشاركية.
* يهدف البرنامج إلى وقاية الأطفال من مختلف أشكال التهديد والاستغلال والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وأكّدت الوزارة على التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة ضمن مقاربة وطنية شاملة ترتكز على:
1. تعزيز الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول.
2. دعم قدرات الأسرة كشريك محوري في حماية الطفل.
3. ترسيخ الاستثمار في الطفولة كأولوية وطنية واستراتيجية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318839