فتح باب الترشح لجائزة الأدب لسنة 2026 البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية

Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 14:11
      
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن إطلاق نسخة 2026 من جائزته الأدبية.

وتُمنح الجائزة، لعمل أدبي نُشرت نسخته الأصلية بلغة احدى الدول التي يعمل فيها البنك، ومن ضمنها تونس وتمت ترجمته

إلى اللغة الإنجليزية ونُشر لأول مرة خلال العام الماضي


وسيجري، الإعلان عن الفائز في حفل تسليم الجوائز الذي سيقام في مقر البنك في لندن، يوم 2 جويلية 2026

وأفاد البنك، في بلاغ صادر، عن مكتبه الإعلامي، أن باب التقديم مفتوح للروايات أومجموعات القصص القصيرة التي ألفها كاتب
واحد وذلك حتى 8 ديسمبر القادم

وسيتم، عرض الأعمال الأدبية على لجنة تحكيم مستقلة

وأشار البنك، إلى أن الدكتورة مايا جافي ستعود إلى رئاسة لجنة التحكيم مرة أخرى للعام الثالث والأخير

وسيشاركها في عضوية لجنة التحكيم لسنة 2026، ثلاثة أعضاء جددهم...الأكاديمية والكاتبة الألبانية الأستاذة ليا يي
والكاتب النيجيري الأستاذ تسيغوزي أوبيوما وكاتب الأعمال غير الروائية

وسيحصل العمل الأدبي الفائز على مبلغ 20 ألف يورو (حوالي 68 ألف دينار تونسي) وزع بالتساوي بين الكاتب والمترجم
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 42
اقتصاداً عبر 3 قارات


البنك مملوك لـ 77 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. وتستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها أكثر تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات


