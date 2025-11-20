فتح باب الترشح لجائزة الأدب لسنة 2026 البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن إطلاق نسخة 2026 من جائزته الأدبية.



وتُمنح الجائزة، لعمل أدبي نُشرت نسخته الأصلية بلغة احدى الدول التي يعمل فيها البنك، ومن ضمنها تونس وتمت ترجمته



إلى اللغة الإنجليزية ونُشر لأول مرة خلال العام الماضيوسيجري، الإعلان عن الفائز في حفل تسليم الجوائز الذي سيقام في مقر البنك في لندن، يوم 2 جويلية 2026وأفاد البنك، في بلاغ صادر، عن مكتبه الإعلامي، أن باب التقديم مفتوح للروايات أومجموعات القصص القصيرة التي ألفها كاتبواحد وذلك حتى 8 ديسمبر القادموسيتم، عرض الأعمال الأدبية على لجنة تحكيم مستقلةوأشار البنك، إلى أن الدكتورة مايا جافي ستعود إلى رئاسة لجنة التحكيم مرة أخرى للعام الثالث والأخيروسيشاركها في عضوية لجنة التحكيم لسنة 2026، ثلاثة أعضاء جددهم...الأكاديمية والكاتبة الألبانية الأستاذة ليا ييوالكاتب النيجيري الأستاذ تسيغوزي أوبيوما وكاتب الأعمال غير الروائيةوسيحصل العمل الأدبي الفائز على مبلغ 20 ألف يورو (حوالي 68 ألف دينار تونسي) وزع بالتساوي بين الكاتب والمترجموالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 42اقتصاداً عبر 3 قاراتالبنك مملوك لـ 77 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. وتستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها أكثر تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات