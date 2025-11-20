العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025) – ميدالية برونزية لميساء البريكي في منافسات الجوجوتسو لوزن تحت 57 كلغ
أحرزت التونسية ميساء البريكي الميدالية البرونزية لمنافسات الجوجوتسو لوزن دون 57 كلغ ضمن فعاليات الدورة السادسة لألعاب التضامن الاسلامي المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض.
وضمنت البريكي الميدالية البرونزية اثر فوزها في نزال النهائي الصغير على السعودية لاما المدني.
وضمنت البريكي الميدالية البرونزية اثر فوزها في نزال النهائي الصغير على السعودية لاما المدني.
وارتفعت حصيلة المشاركة التونسية الى 17 ميدالية موزعة بين 4 ذهبية و3 فضية و10 برونزية.
الميداليات الذهبيةاسراء بالطيب (كاراتي)
جميلة بولكباش (سباحة)
مروى البراهمي (رمي الصولجان – اختصاص بارلمبي)
فارس الفرجاني (مبارزة)
الميداليات الفضيةوفاء محجوب (كاراتي)
ياسين بن عباس (سباحة)
جميلة بولكباش (سباحة)
الميداليات البرونزيةأميمة البديوي (جودو)
أريج عقاب (جودو)
سوار الذوادي (جودو)
محمد أمين الزغلامي (تايكواندو)
معتز العيفاوي (تايكواندو)
المنذر المجادي (ووشو كونغ فو)
آية الدريدي (ووشو كونغ فو)
ياسمين السوسي (مبارزة بالسيف)
أحمد الفرجاني (مبارزة بالسيف)
ميساء البريكي (جوجوتسو)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318832