العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025) – ميدالية برونزية لميساء البريكي في منافسات الجوجوتسو لوزن تحت 57 كلغ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691eee5bb50119.74682559_klmjpgqifenho.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 20 Novembre 2025
      
أحرزت التونسية ميساء البريكي الميدالية البرونزية لمنافسات الجوجوتسو لوزن دون 57 كلغ ضمن فعاليات الدورة السادسة لألعاب التضامن الاسلامي المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض.

وضمنت البريكي الميدالية البرونزية اثر فوزها في نزال النهائي الصغير على السعودية لاما المدني.

وارتفعت حصيلة المشاركة التونسية الى 17 ميدالية موزعة بين 4 ذهبية و3 فضية و10 برونزية.


الميداليات الذهبية

اسراء بالطيب (كاراتي)
جميلة بولكباش (سباحة)
مروى البراهمي (رمي الصولجان – اختصاص بارلمبي)
فارس الفرجاني (مبارزة)

الميداليات الفضية

وفاء محجوب (كاراتي)
ياسين بن عباس (سباحة)
جميلة بولكباش (سباحة)

الميداليات البرونزية

أميمة البديوي (جودو)
أريج عقاب (جودو)
سوار الذوادي (جودو)
محمد أمين الزغلامي (تايكواندو)
معتز العيفاوي (تايكواندو)
المنذر المجادي (ووشو كونغ فو)
آية الدريدي (ووشو كونغ فو)
ياسمين السوسي (مبارزة بالسيف)
أحمد الفرجاني (مبارزة بالسيف)
ميساء البريكي (جوجوتسو)


