الإعلان عن قائمة الأعمال المشاركة في مسابقة‎ قرطاج للسينما الواعدة

Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 12:41 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية في دورتها السادسة والثلاثين، التي ستنتظم من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، عن قائمة الأعمال التي تم اختيارها للمشاركة في مسابقة‎ قرطاج للسينما الواعدة.

وسيُشارك ضمن هذه المُسابقة 12 عملا من بينها ثلاثة أعمال تونسية، فضلا عن مُشاركات من المغرب وفلسطين ولبنان ومصر وفرنسا والصين.



وتضم قائمة الأفلام المُختارة من تونس، "لعبة الملائكة والشيطان" لمحمد أمين الخميري من "الجامعة المركزية" و "حجرة ورقة مقص" لشريفة بن عودة من "المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمّرت"، و"واقف على أطلال" لنذير بوسلامة "لافيميس، المدرسة الوطنية العليا لمهن الصورة والصوت، ومن المغرب، "تحت رحمة الريح" لإيناس ليهير من المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش، و "خلف ستائر موصدة" لقاسم الصقلي من المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش. ومن مصر، "حالم، حائر ويموت كل يوم" لحسام وليد " من مدرسة السينما - جزويت القاهرة"، و"البحث عن عباس صابر" لدينا حسن أبو العلا من المعهد العالي للسينما، ومن لبنان، "عصفورة" لمارغريتا نخول من "جامعة سيدة اللويزة"، و "أُرمِّم نفسي لأهدمها من جديد" لفلورا وودسترا هابلي من "مدرسة لوكا للفنون "، انتاج مشترك هولندي – لبناني، ومن فلسطين "قهر" لندى خليفة من "مدرسة وارسو للسينما"، ومن فرنسا "Angels" لمنى فافورو من "جامعة كورسيكا"، ومن الصين "سراب شتويّ" لقوجو وانج من " كليّة لندن للأفلام ".
وأعلنت الهيئة المديرة للمهرجان في وقت سابق أن الافتتاح الرسمي للدورة سيكون بالفيلم الروائي الطويل "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، وهو من إنتاج سنة 2025 ويعود إلى تاريخ فلسطين سنة 1936 لينبش في عمق "الذاكرة والهوية والصمود".



