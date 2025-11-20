قابس: تأجيل القضية الاستعجالية ضد المجمع الكيميائي التونسي الى يوم 04 ديسمبر للتصريح بالحكم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69159eb6797ea4.50046411_opmghqeljkfin.jpg width=100 align=left border=0>

تم، اليوم الخميس، خلال الجلسة الثالثة للقضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس، لايقاف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، تأجيل القضية الى يوم 04 ديسمبرالقادم، وفق ما أفاد به رئيس فرع المحامين منير العدوني صحفي "وات" .



وبّين العدوني في ذات التصريح، أنه تم على اثر المرافعات، حجز الملف للتأمّل والتصريح بالحكم يوم 04 ديسمبر، معربا عن أمله في أن تنصف المحكمة جهة قابس وتصدر حكما ينسجم مع تطلعات الأهالي، وفق تعبيره.





وانتظمت على هامش الجلسة، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقابس، طالب المشاركون فيها من مواطنين ونشطاء مجمع مدني، بتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع.



