الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في المعرض التجاري للصناعة التقليدية بالدار البيضاء في ديسمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667c6e18a88776.97334386_igfnkpmjehqlo.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر، أن يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في الدورة الثانية للمعرض التجاري للصناعة التقليدية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، الذي سينعقد بالدار البيضاء، من 18 الى 28 ديسمبر 2025 .



وتندرج هذه المشاركة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للديوان على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في اطار تنمية ترويج المنتوج التقليدي التونسي بالسوق التصديرية بعنوان سنة 2025، وذلك من خلال تشريك الحرفيين والمؤسسات الحرفية في اختصاصات متنوعة ضمن جناح جماعي بمساحة جملية تقدر ب18مترمربع.









ويعد هذا المعرض منصة هامة للتعريف بالمنتجات الحرفية لكل بلد مشارك وابراز خصائصها ومميزاتها، خاصة مع تزامن فترة المعرض بفعاليات كأس الامم الافريقية لكرة القدم " كان 2025 " .



ويتضمن المعرض ندوات وحلقات نقاش حول آليات وسبل دعم تسويق المنتجات الحرفية مما يمثل فرصة للتعريف والترويج للمنتوج التقليدي التونسي .



وسيتكلف، الديوان بتكاليف معين كراء الجناح والتهيئة بالاضافة الى مصاريف شحن المنتوجات ونقلها ذهابا وايابا



ويدعو، الديوان الحرفيين والمؤسسات الحرفية الراغبة في المشاركة في هذا المعرض الاتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر .



وقد تم، تحديد آخر أجل لقبول ملفات المشاركة في هذا المعرض، يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 ويعد هذا المعرض منصة هامة للتعريف بالمنتجات الحرفية لكل بلد مشارك وابراز خصائصها ومميزاتها، خاصة مع تزامن فترة المعرض بفعاليات كأس الامم الافريقية لكرة القدم " كان 2025 " .ويتضمن المعرض ندوات وحلقات نقاش حول آليات وسبل دعم تسويق المنتجات الحرفية مما يمثل فرصة للتعريف والترويج للمنتوج التقليدي التونسي .وسيتكلف، الديوان بتكاليف معين كراء الجناح والتهيئة بالاضافة الى مصاريف شحن المنتوجات ونقلها ذهابا واياباويدعو، الديوان الحرفيين والمؤسسات الحرفية الراغبة في المشاركة في هذا المعرض الاتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر .وقد تم، تحديد آخر أجل لقبول ملفات المشاركة في هذا المعرض، يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025