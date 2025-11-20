Babnet   Latest update 10:19 Tunis

الرابطة الثانية - الهادي المقراني مدربا جديدا لمستقبل القصرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691edd68882278.42366131_qpmgeflnoikjh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 10:19 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تعاقد مستقبل القصرين الناشط ضمن المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مع المدرب الهادي المقراني للاشراف على فريق أكابر كرة القدم وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للنادي.
وياتي التعاقد مع الهادي المقراني بعد فسخ العلاقة التعاقدية مع المدرب السابق مجدي الراشدي اثر الخسارة في الجولة الماضية امام تقدم ساقية الداير صفر-1.
ويحتل مستقبل القصرين المرتبة الخامسة برصيد 14 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن المتصدرين الملعب القابسي وتقدم ساقية الداير.

ويعدّ المقراني رابع مدرب يشرف على المقاليد الفنية لمستقبل القصرين خلال الموسم الحالي بعد زياد الدربالي وصابر الطرابلسي ومجدي الراشدي.

يشار الى ان مستقبل القصرين سيستضيف خلال الجولة العاشرة نسر جلمة يوم 23 نوفمبر الجاري بملعب القصرين انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318826


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 نوفمبر 2025 | 29 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:09
14:48
12:12
07:03
05:32
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet21°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-12
17°-11
13°-7
16°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24599,8

  • (19/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41637 DT        1$ =2,94704 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*