الرابطة الثانية - الهادي المقراني مدربا جديدا لمستقبل القصرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691edd68882278.42366131_qpmgeflnoikjh.jpg width=100 align=left border=0>

تعاقد مستقبل القصرين الناشط ضمن المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مع المدرب الهادي المقراني للاشراف على فريق أكابر كرة القدم وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للنادي.

وياتي التعاقد مع الهادي المقراني بعد فسخ العلاقة التعاقدية مع المدرب السابق مجدي الراشدي اثر الخسارة في الجولة الماضية امام تقدم ساقية الداير صفر-1.

ويحتل مستقبل القصرين المرتبة الخامسة برصيد 14 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن المتصدرين الملعب القابسي وتقدم ساقية الداير.





ويعدّ المقراني رابع مدرب يشرف على المقاليد الفنية لمستقبل القصرين خلال الموسم الحالي بعد زياد الدربالي وصابر الطرابلسي ومجدي الراشدي.



يشار الى ان مستقبل القصرين سيستضيف خلال الجولة العاشرة نسر جلمة يوم 23 نوفمبر الجاري بملعب القصرين انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.

ويعدّ المقراني رابع مدرب يشرف على المقاليد الفنية لمستقبل القصرين خلال الموسم الحالي بعد زياد الدربالي وصابر الطرابلسي ومجدي الراشدي.يشار الى ان مستقبل القصرين سيستضيف خلال الجولة العاشرة نسر جلمة يوم 23 نوفمبر الجاري بملعب القصرين انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.