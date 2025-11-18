ميزانية مهمة الشباب والرياضة لسنة 2026 : 1376.401 م د تعهدا و 1020.801 م د دفعا
استعرض وزير الشباب والرياضة، الصادق المورالي، مشروع ميزانية مهمة الشباب والرياضة لسنة 2026 خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، حيث قُدّرت قيمة الميزانية بـ 1376.401 مليون دينار تعهّدًا و1020.801 مليون دينار دفعًا، من بينها 15.801 مليون دينار موارد ذاتية.
وتُمثّل هذه الميزانية 1.6 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، فيما سجّلت زيادة بـ 69.433 مليون دينار مقارنة بسنة 2025.
نفقات التأجير والتسييربلغت نفقات التأجير للسنة القادمة 693.150 مليون دينار مقابل 672.413 مليون دينار سنة 2025، بزيادة تُعزى إلى الانتدابات والترقيات الجديدة.
أما نفقات التسيير فقد ضبطت بـ 73.290 مليون دينار، أي بزيادة تناهز 16 بالمائة، وتهدف أساسًا إلى دعم المؤسسات العمومية ومجابهة نفقاتها الإلزامية، إضافة إلى الترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية.
التدخلات في القطاعقدّرت نفقات التدخلات بـ 104.660 مليون دينار، موزّعة بين:
* 92.660 مليون دينار تدخلات عادية تشمل المساهمات الدولية والمنح للجمعيات والجامعات الرياضية.
* 12 مليون دينار تدخلات تنموية موجّهة لمؤسسة الحي الوطني الرياضي وصيانة المنشآت الرياضية.
استثمارات بـ 489 مليون دينارضُبطت نفقات الاستثمار لسنة 2026 في حدود 489.500 مليون دينار تعهّدًا و133.900 مليون دينار دفعًا، مقابل 103.867 مليون دينار دفعًا سنة 2025.
وستُخصّص هذه الاعتمادات لـ:
* تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية.
* تأهيل مراكز الاصطياف والتخييم ودور الشباب.
* مواصلة أشغال توسعة وتأهيل ملاعب سوسة والمنستير.
* استكمال دراسة توسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس.
* إحداث وتهيئة 51 ملعب حي في مختلف الجهات.
الملعب الأولمبي بالمنزه: مشروع ضخم بتمويلات مشتركةأفادت الوزارة أن إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه تتقدم وفق برنامج تمويلي يجمع بين:
* 250 مليون دينار كقروض خارجية مرسّمة للتعهّدات الأولية.
* 117 مليون دينار من الموارد العامة للدولة.
* هبة بقيمة 150 مليون دينار من الجانب الصيني، بعد توقيع اتفاقية تفاهم في أكتوبر 2025.
