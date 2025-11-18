ميزانية مهمة الشباب والرياضة لسنة 2026 : 1376.401 م د تعهدا و 1020.801 م د دفعا

استعرض وزير الشباب والرياضة، الصادق المورالي، مشروع ميزانية مهمة الشباب والرياضة لسنة 2026 خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، حيث قُدّرت قيمة الميزانية بـ 1376.401 مليون دينار تعهّدًا و1020.801 مليون دينار دفعًا، من بينها 15.801 مليون دينار موارد ذاتية.



وتُمثّل هذه الميزانية 1.6 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، فيما سجّلت زيادة بـ 69.433 مليون دينار مقارنة بسنة 2025.



نفقات التأجير والتسيير



التدخلات في القطاع



استثمارات بـ 489 مليون دينار



الملعب الأولمبي بالمنزه: مشروع ضخم بتمويلات مشتركة



برامج أخرى قيد الإنجاز



بلغتللسنة القادمةمقابل 672.413 مليون دينار سنة 2025، بزيادة تُعزى إلى الانتدابات والترقيات الجديدة.أمافقد ضبطت بـ، أي بزيادة تناهز 16 بالمائة، وتهدف أساسًا إلى دعم المؤسسات العمومية ومجابهة نفقاتها الإلزامية، إضافة إلى الترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية.قدّرتبـ، موزّعة بين:تدخلات عادية تشمل المساهمات الدولية والمنح للجمعيات والجامعات الرياضية.تدخلات تنموية موجّهة لمؤسسة الحي الوطني الرياضي وصيانة المنشآت الرياضية.ضُبطتلسنة 2026 في حدود، مقابل 103.867 مليون دينار دفعًا سنة 2025.وستُخصّص هذه الاعتمادات لـ:* تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية.* تأهيل مراكز الاصطياف والتخييم ودور الشباب.* مواصلة أشغال توسعة وتأهيل ملاعب* استكمال دراسة توسعة ملعببصفاقس.* إحداث وتهيئةفي مختلف الجهات.أفادت الوزارة أن إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه تتقدم وفق برنامج تمويلي يجمع بين:كقروض خارجية مرسّمة للتعهّدات الأولية.من الموارد العامة للدولة.من الجانب الصيني، بعد توقيع اتفاقية تفاهم في أكتوبر 2025.كما تشمل الاعتمادات مشاريع لتهيئة المركبات الرياضية ومراكز إعداد النخبة، وصيانة وتجهيز المسابح والقاعات الرياضية، وتطوير مراكز الطب الرياضي في الجهات، إضافة إلى دعم البنية التحتية للتكوين والتربية البدنية بولايات الداخليّة.