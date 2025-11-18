وزيرة الأسرة تعلن عن إعداد استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة سنة 2026

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن سنة 2026 ستشهد تركيز الوزارة على الجانب الاستراتيجي عبر صياغة استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وذلك بعد استكمال تقييم الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للفترة 2017–2025.

وستهدف هذه الخطة إلى دعم التعهد المبكر بالأطفال ومواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمناخية.





تعزيز الوقاية وحماية الأطفال من المخاطر





تنظيم الحضانات المنزلية ومقاومة الفضاءات الفوضوية



حماية الأطفال في الفضاء الرقمي



خطة شاملة لدعم حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا



خطة وطنية جديدة للوقاية من العنف ضد المرأة



تعزيز خدمات كبار السن ومراجعة التشريعات



أوضحت الوزيرة أن الوزارة جعلت من الوقاية خيارا موازيا للتدخل العلاجي، من خلال حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال وتنمية مهارات الإبداع والابتكار لديهم، ضمن مقاربة تشاركية تضم جميع المتدخلين.كما أشارت إلى نجاح برنامجالذي استفاد منه آلاف الأطفال خلال سنة 2025، وإلى تقدم تنفيذللفترة 2025–2026، والتي بلغت مراحلها النهائية.لفتت الوزيرة إلى تفشي ظاهرة استقبال الأطفال بالمنازل خارج الإطار القانوني في ظل ضعف التغطية الوطنية لخدمات الطفولة المبكرة (1.29 بالمائة فقط للفئة العمرية بين شهرين و3 سنوات).وبيّنت أن العمل جارٍ على إعدادلتقنين النشاط وضمان سلامة الأطفال.كما تم تسجيللفضاءات عشوائية إلى حدود أكتوبر 2025 وفق القرار الحكومي المشترك لسنة 2023، مع استمرار اللجان الجهوية في مراقبة هذه المؤسسات.كشفت الوزيرة عن إطلاقتشمل الإدمان الرقمي والتنمر والمخدرات، مع تركيز خطط لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي عبريجري توقيعه بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال.كما أعلنت عن تجهيز 5 مراكز جديدة بالإعلامية الموجّهة للطفل وتوفير تجهيزات رقمية للمناطق ذات الأولوية.أكدت الوزيرة عدم وجود أي تراجع في مكتسبات المرأة التونسية، مشددة على مواصلة العمل على تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.وأعلنت عن إعدادوإطلاق منصة وطنية لتسويق المنتوجات النسائية خلال سنة 2026.وبيّنت أن برنامجساهم منذ إطلاقه في إحداث أكثر من 6 آلاف مشروع لفائدة النساء وخلق نحو 13 ألف موطن شغل مباشر، مضيفة أن سنة 2025 وحدها شهدت إنجاز 741 مشروعا، مع برمجة زيادة في الاعتمادات بنسبة 10.7 بالمائة سنة 2026.كما خصصت الوزارةلبرامج موجهة للفئات الهشة، بما في ذلك النساء ضحايا العنف، والأسر محدودة الدخل، والعاملات الموسميات في القطاع الفلاحي.أفادت الوزيرة بأن تقييم القانون عدد 58 لسنة 2017 كشف عن ضعف الجانب الوقائي، ما استوجب إطلاقمنذ أكتوبر 2025، بالشراكة مع كافة الوزارات المتدخلة.وأكّدت الوزيرة أن مراكز إيواء النساء ضحايا العنف تخضع لمعايير دقيقة، وأن العمل جارٍ على توسيع التغطية الجهوية لهذه المراكز.أعلنت الوزيرة عن إعداد مراجعة للقانون عدد 114 لسنة 1994 المتعلق بحماية المسنين، وتحيين كراسات الشروط الخاصة بمؤسسات رعاية كبار السن، إضافة إلى إعدادالتي تضمن خدمات الرعاية المنزلية.كما رُصد مبلغلرفع عدد الفرق المتنقلة من 49 إلى 56 فريقا سنة 2026.وبالنسبة لمؤسسات الإيواء، سيتم قبل نهاية 2025 استئناف نشاط مركزي الجفرين والقيروان، مع تقدم أشغال التهيئة في مراكز باجة ومنوبة وسليانة باعتمادات تقارب مليون دينار.