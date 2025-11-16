Babnet   Latest update 20:57 Tunis

منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر: حدث يجمع بين الطب التقليدي والابتكار الرقمي والطب الدقيق

Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 20:57
      
كشفت وزارة الصحة اليوم الأحد عن برنامج منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي الذي تحتضنه تونس يومي 21 و22 نوفمبر الجاري بقصر المؤتمرات، وأبرز محطاته الرامية بالخصوص إلى الجمع بين الطب التقليدي، والابتكار الرقمي، والطب الدقيق في فضاء واحد.

وأعلنت الوزارة في بلاغ لها عن مشاركة أكثر من 500 خبير و130 مختصًا من الصين، إضافة إلى وفود من 15 دولة إفريقية، في منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي، الذي يمثل "لقاء غير مسبوق سيجمع ثلاث ديناميكيات كبرى: الخبرة الطبية التونسية، التميز العلمي الصيني، وتطلعات القارة الأفريقية في مجال الصحة".

ويطمح هذا المنتدى، الذي يجسد منصة ثلاثية استراتيجية لإعادة التفكير في طب المستقبل، إلى الجمع بين ثراء الطب التقليدي، وقوة الابتكارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وضرورة بناء سيادة صحية أفريقية مستدامة وشاملة.


ويتضمن برنامج اليوم الاول من المنتدى، الكلمات الافتتاحية لوزراء الصحة في تونس والصين والدول الأفريقية المشاركة، يليها توقيع بروتوكولات ومشاريع ثنائية وثلاثية، فيما يشمل اليوم الثاني تنظيم معارض وندوات وجلسات علمية تتناول 4 محاور كبرى وهي الطب التقليدي والطب العشبي وتقنيات القلب والشرايين الحديثة، وخاصة القسطرة التداخلية والجراحة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والمستشفى الافتراضي بالإضافة إلى محور تشخيص الأمراض عن بُعد والطب الجيني والطب الشخصي، والأدوية المصمّمة حسب البروفيل الجيني لكل مريض.

ويهدف منتدى، الى تنمية الطب الصيني-الإفريقي وفي إطار مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في شهر فيفري 2025 بين تونس ووزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية وذلك لما تمتلكه تونس من تقاليد طبية راسخة ونظام استشفائي جامعي مرموق، يجعلها تحتل موقعا هاما يربط بين إفريقيا وآسيا.
ويمكن الاطلاع على برنامج الندوات والجلسات العلمية، وقائمة الخبراء والوفود المشاركة وتفاصيل المعارض، وشروط وإجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمنتدى 
www.tusamed.com
 


