الفرص الممكنة لدعم البنية التحتية وربط شبكة الطرقات في صلب مناقشة مهمة وزارة التجهيز والإسكان

تركّزت تدخلات النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة مهمة التجهيز والإسكان ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على ضرورة دعم البنية التحتية في مختلف الجهات وربطها بشبكة طرقات قادرة على فك عزلة المناطق الريفية، إضافة إلى ملف التهيئة العمرانية والسكن الاجتماعي.



البنية التحتية والطرقات السيارة



مشاغل الجهات الساحلية والداخلية



السكن الاجتماعي ومجابهة الكوارث



شدّد عدد من النواب على أهمية معالجة، خاصة المتعلقة بالطرقات السيارة والمنافذ التي تربط مدن الداخل بالمركز، مع الدعوة إلىوالاعتماد على الكفاءات الوطنية لإنجاز المشاريع الكبرى.النائب(كتلة الأمانة والعمل) دعا إلى الإسراع في دعم البنية الأساسية بولاية جندوبة، مؤكداً أنيمثل رافعة تنموية هامة ويوفر فرصاً أكبر للاستثمار في المناطق المجاورة.النائب(غير منتم) أثار وضعية البنية التحتية بعدد من معتمديات سوسة، وخاصة معتمدية القلعة الصغرى، مطالباً بإدراجها ضمن برامج الوزارة.أما النائب(كتلة صوت الجمهورية) فاعتبر الوزارة رافعة أساسية للتنمية، مشيراً إلى حاجة ولاية زغوان إلى مشاريع لتحسين حياة المواطنين، وداعياً إلى دعم المسالك بين الفحص وبئر مشارقة وربط العمادات المجاورة بالطرقات الضرورية.النائب(صوت الجمهورية) تطرّق إلى المخاطر التي تهدد البنية التحتية بسبب الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى مطالب مناطق الوسط بوضع خطط تنموية لفك العزلة وتأمين نقل التلاميذ.وفي السياق ذاته، دعا النائب(غير منتم) إلى تحسين الوضعية المتدهورة للبنية التحتية في عدد من مناطق ولاية القيروان، مطالباً بتدعيم إدارات التجهيز بالتجهيزات والموارد البشرية.النائبة(كتلة لينتصر الشعب) أكدت ضرورة وضعتضمن تعميمه على الفئات المحتاجة، مع الدعوة إلى الاستعداد لتعزيز البنية الأساسية لمجابهةالتي تشهدها بعض المناطق، وخاصة ولاية سليانة.