الفرص الممكنة لدعم البنية التحتية وربط شبكة الطرقات في صلب مناقشة مهمة وزارة التجهيز والإسكان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69197fcf0a81d1.76173367_lqgpfjmikneho.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 12:53
      
تركّزت تدخلات النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة مهمة التجهيز والإسكان ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على ضرورة دعم البنية التحتية في مختلف الجهات وربطها بشبكة طرقات قادرة على فك عزلة المناطق الريفية، إضافة إلى ملف التهيئة العمرانية والسكن الاجتماعي.

البنية التحتية والطرقات السيارة


شدّد عدد من النواب على أهمية معالجة المشاريع المعطلة، خاصة المتعلقة بالطرقات السيارة والمنافذ التي تربط مدن الداخل بالمركز، مع الدعوة إلى مزيد التحري في الصفقات العمومية والاعتماد على الكفاءات الوطنية لإنجاز المشاريع الكبرى.


النائب صلاح الفرشيشي (كتلة الأمانة والعمل) دعا إلى الإسراع في دعم البنية الأساسية بولاية جندوبة، مؤكداً أن استكمال الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية يمثل رافعة تنموية هامة ويوفر فرصاً أكبر للاستثمار في المناطق المجاورة.

مشاغل الجهات الساحلية والداخلية

النائب محمود العامري (غير منتم) أثار وضعية البنية التحتية بعدد من معتمديات سوسة، وخاصة معتمدية القلعة الصغرى، مطالباً بإدراجها ضمن برامج الوزارة.

أما النائب الناصر الشنوفي (كتلة صوت الجمهورية) فاعتبر الوزارة رافعة أساسية للتنمية، مشيراً إلى حاجة ولاية زغوان إلى مشاريع لتحسين حياة المواطنين، وداعياً إلى دعم المسالك بين الفحص وبئر مشارقة وربط العمادات المجاورة بالطرقات الضرورية.

النائب صالح السالمي (صوت الجمهورية) تطرّق إلى المخاطر التي تهدد البنية التحتية بسبب الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى مطالب مناطق الوسط بوضع خطط تنموية لفك العزلة وتأمين نقل التلاميذ.

وفي السياق ذاته، دعا النائب مختار العيفاوي (غير منتم) إلى تحسين الوضعية المتدهورة للبنية التحتية في عدد من مناطق ولاية القيروان، مطالباً بتدعيم إدارات التجهيز بالتجهيزات والموارد البشرية.

السكن الاجتماعي ومجابهة الكوارث

النائبة بسمة الهمامي (كتلة لينتصر الشعب) أكدت ضرورة وضع خطة واضحة للسكن الاجتماعي تضمن تعميمه على الفئات المحتاجة، مع الدعوة إلى الاستعداد لتعزيز البنية الأساسية لمجابهة الحرائق والرجّات الأرضية التي تشهدها بعض المناطق، وخاصة ولاية سليانة.


