نجاح أول عملية دقيقة لاستئصال ورم كبير في المستشفى الجهوي بالمتلوي
افادت وزارة الصحة انه في خطوة تُعدّ إنجازًا طبيًا متميّزًا، نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي بالمتلوي في إجراء أول عملية دقيقة لاستئصال ورم كبير الحجم من رحم مريضة، في تدخل جراحي هو الأول من نوعه على مستوى المؤسسة الصحية
وتولّت مباشرة هذا التدخل المساعد الاستشفائي المختصّة في أمراض النساء والتوليد، د.أحلام الزايدي، بكفاءة عالية وخبرة متميّزة، في عملية عادةً ما تُجرى في المستشفيات الجامعية نظراً لدقتها
كما شارك في العملية طبيب الإنعاش والتخدير، د.علي الجلالي،وفريق شبه طبي متميز سهرعلى توفير كلّ الظروف التقنية واللوجستية لضمان نجاح الجراحة
ويعكس هذا النجاح تطور الخدمات الجراحية بالمستشفى الجهوي بالمتلوي وقيمة قدراته البشرية، بما يمكّن من تقريب الخدمات الصحية عالية الجودة من المواطنين ،ويقلّل من الحاجة للتنقّل إلى المستشفيات الجامعية
