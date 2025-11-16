نجاح أول عملية دقيقة لاستئصال ورم كبير في المستشفى الجهوي بالمتلوي

افادت وزارة الصحة انه في خطوة تُعدّ إنجازًا طبيًا متميّزًا، نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي بالمتلوي في إجراء أول عملية دقيقة لاستئصال ورم كبير الحجم من رحم مريضة، في تدخل جراحي هو الأول من نوعه على مستوى المؤسسة الصحيةوتولّت مباشرة هذا التدخل المساعد الاستشفائي المختصّة في أمراض النساء والتوليد، د.أحلام الزايدي، بكفاءة عالية وخبرة متميّزة، في عملية عادةً ما تُجرى في المستشفيات الجامعية نظراً لدقتها