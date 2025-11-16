فرع قابس لرابطة حقوق الإنسان يدعو الى إعلان قابس منطقة منكوبة ويطالب بالوقف الفوري للوحدات الملوثة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69196713398935.56595243_qlphgekmfojni.jpg width=100 align=left border=0>

دعا فرع ابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان يوم السبت، إلى إعلان ابس منطقة منكوبة بشكل رسمي وتمكينها من كل التدخلات الاستثنائية والموارد اللازمة.



وجدّد فرع ابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المطالبة بالوقف الفوري للوحدات الملوّثة بالمنطقة الصناعية، محمّلا السلط الجهوية والمركزية مسؤولية تدهور الأوضاع وما نتج عنه من أضرار تمسّ الحق في الصحة والعيش في بيئة سليمة.









وذكّر الفرع بأنّ الجهة تشهد منذ أكثر من شهرين تسربات غازية متواصلة تسببت في مئات حالات الاختناق، خاصة في صفوف الفئات الهشة من تلاميذ المدارس وكبار السن، وبلغت خطورة الوضع حدّ تسجيل حالات شلل جزئي لدى بعض المتضررين، حسب البيان.



وأفاد فرع ابس لرابطة حقوق الإنسان بأنّ المستشفى الجامعي ب ابس وباقي المستوصفات عجزوا عن استيعاب الأعداد المتزايدة للمرضى ومعالجة الوضع الصحي المتدهور، في ظلّ تواصل صمت الحكومة وغياب أي خطة عاجلة للتدخل.

