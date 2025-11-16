Babnet   Latest update 06:57 Tunis

فرع قابس لرابطة حقوق الإنسان يدعو الى إعلان قابس منطقة منكوبة ويطالب بالوقف الفوري للوحدات الملوثة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69196713398935.56595243_qlphgekmfojni.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 01:50 قراءة: 0 د, 45 ث
      
دعا فرع ابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان يوم السبت، إلى إعلان ابس منطقة منكوبة بشكل رسمي وتمكينها من كل التدخلات الاستثنائية والموارد اللازمة.

وجدّد فرع ابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المطالبة بالوقف الفوري للوحدات الملوّثة بالمنطقة الصناعية، محمّلا السلط الجهوية والمركزية مسؤولية تدهور الأوضاع وما نتج عنه من أضرار تمسّ الحق في الصحة والعيش في بيئة سليمة.



وذكّر الفرع بأنّ الجهة تشهد منذ أكثر من شهرين تسربات غازية متواصلة تسببت في مئات حالات الاختناق، خاصة في صفوف الفئات الهشة من تلاميذ المدارس وكبار السن، وبلغت خطورة الوضع حدّ تسجيل حالات شلل جزئي لدى بعض المتضررين، حسب البيان.

وأفاد فرع ابس لرابطة حقوق الإنسان بأنّ المستشفى الجامعي ب ابس وباقي المستوصفات عجزوا عن استيعاب الأعداد المتزايدة للمرضى ومعالجة الوضع الصحي المتدهور، في ظلّ تواصل صمت الحكومة وغياب أي خطة عاجلة للتدخل.
يذكر أنّ الاحتجاجات تجدّدت في قابس خلال اليومين الماضيين إثر تزايد حالات الإغماء بسبب التلوث.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318555


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 16 نوفمبر 2025 | 25 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:41
17:11
14:50
12:11
06:59
05:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet31°
12° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-12
24°-17
21°-15
20°-13
22°-13
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*