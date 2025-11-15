Babnet   Latest update 20:04 Tunis

اللجنة الوطنية لمتابعة موسم جني وتحويل الزيتون تؤكد تحسن جودة الزيت بالمقارنة مع الموسم الفارط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6851cbf020f069.22459757_lpgfnkomiqehj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 19:20
      
اكدت اللجنة الوطنية لمتابعة موسم جني وتحويل الزيتون، التحسن الملحوظ في جودة زيت الزيتون مقارنة مع الموسم الفارط في ظل تقدم عمليات جني الزيتون بنسبة 7 بالمائة وكذلك عمليات التحويل بالمعاصر.

وقد اجتمعت اللجنة، امس الجمعة في إطار المتابعة الدقيقة لتقدّم الموسم الحالي للزيتون على مستوى الإنتاج والتحويل والترويج، بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدين بن الشيخ، وبحضور رئيس الديوان وممثلين عن الوزارة مركزيا وجهويا والمؤسسات المعنية تحت الإشراف وممثلين عن البنك المركزي والوزارات المتدخلة وكذلك عن كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، السبت.



وتم خلال الجلسة تثمين تدخل الديوان الوطني للزيت لشراء زيت الزيتون من صغار الفلاحين ابتداء من يوم الاثنين 17 نوفمبر الجاري حيث يمثل هذا التدخل رسالة طمأنة في السوق، حسب الوزارة.
وبخصوص مادة المرجين تم التأكيد على تكثيف المراقبة للمصبات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
واشار الوزير بالمناسبة إلى أنه يتم العمل على تيسير نقل وترويج المنتجات الفلاحة ومنها زيت الزيتون خارج مناطق الإنتاج مشددا على ضرورة تظافر كل الجهود لانجاح الموسم وأن المتابعة ستكون متواصلة مع تقدم الموسم.
وفي ما يتعلق بالتمويل، اكد الحاضرون على تيسير تمويل كافة المتدخلين مع الارتفاع المنتظر لنسق الجني والتحويل خلال الأسابيع المقبلة خاصة وأن نسق التصدير يعتبر جيدا مع بداية الموسم مع الحرص على مزيد العمل على تثمين الزيت عند الترويج بما يضمن القيمة الحقيقية والنوعية الجيدة لزيت الزيتون التونسي، وفق المصدر ذاته.


*.*.*