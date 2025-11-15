Babnet   Latest update 20:04 Tunis

كاس العالم لاقل من 17 سنة (قطر 2025): المنتخب التونسي ينهزم امام النمسا 2-صفر ويودع المونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6918c2856fbab9.26504286_qeifhgpjmnokl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 19:11
      
انسحب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اقل من 17 سنة مساء اليوم السبت من الدور السادس عشر لمونديال قطر 2025 لهاته الفئة العمرية اثر هزيمته ضد المنتخب النمساوي بنتيجة 2-صفر في المباراة التي احتضنها ملعب اسباير بالدوحة.
وجاءت ثنائية المنتخب النمساوي بفضل جوناس موزار (83 ض ج) و(85).
وعرفت المباراة اقصاء مدافع المنتخب التونسي علي جابر (90+3) بعد جمعه لانذارين.    

وكان المنتخب التونسي بلغ الدور الثاني ضمن احد افضل المنتخبات الثمانية  التي انهت الدور الاول في المرتبة الثالثة

وحقق المنتخب التونسي فوزا عريضا على فيجي 6-0 قبل ان ينهزم امام الارجنتين 0-1 وبلجيكا 0-2 خلال الدور الاول (المجموعة الرابعة).


*.*.*