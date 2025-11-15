كاس العالم لاقل من 17 سنة (قطر 2025): المنتخب التونسي ينهزم امام النمسا 2-صفر ويودع المونديال
انسحب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اقل من 17 سنة مساء اليوم السبت من الدور السادس عشر لمونديال قطر 2025 لهاته الفئة العمرية اثر هزيمته ضد المنتخب النمساوي بنتيجة 2-صفر في المباراة التي احتضنها ملعب اسباير بالدوحة.
وجاءت ثنائية المنتخب النمساوي بفضل جوناس موزار (83 ض ج) و(85).
وعرفت المباراة اقصاء مدافع المنتخب التونسي علي جابر (90+3) بعد جمعه لانذارين.
وجاءت ثنائية المنتخب النمساوي بفضل جوناس موزار (83 ض ج) و(85).
وعرفت المباراة اقصاء مدافع المنتخب التونسي علي جابر (90+3) بعد جمعه لانذارين.
وكان المنتخب التونسي بلغ الدور الثاني ضمن احد افضل المنتخبات الثمانية التي انهت الدور الاول في المرتبة الثالثة
وحقق المنتخب التونسي فوزا عريضا على فيجي 6-0 قبل ان ينهزم امام الارجنتين 0-1 وبلجيكا 0-2 خلال الدور الاول (المجموعة الرابعة).
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318541