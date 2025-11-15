مباراة ودية: المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يتعادل مع نظيره القطري دون أهداف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6918c2443bf426.17418569_gmlinokhfpqje.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة اليوم السبت بملعب شباب الأهلي بدبي مع نظيره القطري دون أهداف في ثاني مقابلاته الودية ضمن استعداداته للاستحقاقات القادمة.

وكان المنتخب التونسي قد استهل سلسة لقاءاته الودية يوم الأربعاء الماضي بهزيمة أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-4.

ويختتم المنتخب التونسي مقابلاته الودية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري بالتباري مع نظيره الاماراتي .