مجلس هيئة المحامين يرفض منع المحامين من زيارة منوبيهم ويدعو السلط إلى توفير ضمانات المحاكمة العادلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/631dc599d290e9.72433688_qhiflgonjpekm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 13:58
      
أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين رفضه "لما يتعرض له المحامون من تعطيلات وترتيبات تمنعهم من زيارة منوبيهم الموقوفين على خلاف ما تقتضيه القوانين النافذة" ، معتبرا ذلك سعيا لحرمان الموقوفين من أهم الضمانات القانونية ، واعتداء صارخا على جوهر المحاكمة العادلة.

كما أعرب في بيان أصدره اليوم السبت، عقب اجتماع عقده أمس، عن رفضه" لكل التتبعات التي تستهدف المحاميات والمحامين بمناسبة مباشرة أعمالهم و التي لا تستند لأي أساس قانوني وتستهدف الحق في التعبير وحريتهم في إبداء أرائهم في محاولة لإسكات لسان الدفاع الحر".



وطالب ، وفق البيان ، بتمكين الموقوفين في قضايا رأي من حق الدفاع كما يقتضيه القانون والمعاهدات الدولية، داعيا السلط العمومية إلى توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة والكف عن المس بحق الدفاع "

وعبر عن استعداد المحاماة التونسية للدفاع عن حق الدفاع وحماية المحامين و التصدي لكل أشكال استهدافهم وتواصل المس من عناصر المحاكمة العادلة ، وذلك بإتخاذ الأشكال النضالية المناسبة كلما اقتضى الأمر، وفق نص البيان



