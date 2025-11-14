الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية: تكريمات وتتويجات لشخصيات ثقافية كرست حياتها للفن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910d49823a461.98416145_hnpjflkeqgimo.jpg width=100 align=left border=0>

تخصص الدورة السادسة والعشرون من أيام قرطاج السينمائية التي ستقام من 22 إلى 29 نوفمبر 2025، حيزا هاما لتكريم القامات الفنية المسرحية من تونس والعالم العربي وإفريقيا.

ويضم برنامج المهرجان ثلاث فقرات تكريمية، الأولى لمسة وفاء للمبدعين التونسيين الذين رحلوا وبقي أثرهم حيا في الساحة الثقافية التونسية سواء من خلال أعمالهم المسرحية أو السينمائية أو التلفزية أو النقدية وهم، أحمد حاذق العرف، وفتحي الهداوي، ومحمد الفاضل الجزيري، وأنور الشعافي، وفرج شوشان، وعبير الجبالي، وعمارة المليتي، وصالح البورجيني، ومختار مليح، وتوفيق الهمامي، ومحمد علي بالحارث.

وبين أجيال رحلت وأجيال تواصل العطاء وتحاول مزيد العمل على تثبيت البحث في المجال المسرحي، ينتظم ضمن فعاليات هذه الدورة ملتقى للاحتفاء بالدكاترة الجدد في الاختصاصات المسرحية تحت عنوان، "ملتقى البحوث المسرحية في رسائل الدكتوراه بالجامعات التونسية"، وذلك يوم الأحد 23 نوفمبر على الساعة العاشرة صباحا بأحد النزل بالعاصمة، ويُشرف على هذا الملتقى الذي سيفتتح الفعاليات الثقافية للمهرجان، الممثل والمخرج المسرحي الأسعد الجموسي.





وتتويجا لمن كرسوا حياتهم للفن، ارتأت الهيئة المُديرة للأيام، تتويج عدد من الفنانين الكبار، من تونس عزيزة بولبيار ومحمد مسعود ادريس وعبد الحميد قياس وليلى طوبال ، والمسرحي الكبير سيلفي ديكلو بوموس من جمهورية الكونغو، فضلا عن الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني، الذي يؤدي دور البطولة في مسرحية "الملك لير" التي ستفتتح رسميا هذه الدورة من أيام قرطاج المسرحية.



وسيتم خلال فعاليات هذه الدورة تكريم عدد من المثقفين التونسيين وهم ليلى الرزقي وفتحي العكاري وعلي الخميري ولزهاري السبيعي وسليم الصنهاجي وهادي بومعيزة، بالإضافة إلى المغربية لطيفة أحرار، وعماد محسن علي الشنفري من سلطنة عمان، وعبد الرحمان كاماتي من الكوت دي فوار.

هذه الدورة التي تُقام بميزانية تُناهز 2.5 مليون دينارا تونسيا، ستشهد مشاركة عدد هام من الأعمال المسرحية من عديد الدول، إذ تتضمن برمجة هذه الدورة 12 عرضا ضمن المسابقة الرسمية، و15 عرضا في قسم "مسرح العالم"، و16 عرضا تونسيا، و6 عروض عربية وإفريقية، و12 عرضا للطفولة والناشئة، و6 عروض للهواة، إضافة إلى 16 عرضا في قسم "مسرح الحرية" الذي تشارك فيه وحدات سجنية ومراكز إصلاح.

