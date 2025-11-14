Babnet   Latest update 14:37 Tunis

تونس تحتضن الدورة الثانية للمؤتمر المتوسطي للذكاء الاصطناعي يومي 20 و21 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6917195577b902.21079704_gmnfeqlphjiko.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 14:37
      
تجري الاستعدادات حثيثة في تونس لاحتضان فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر المتوسطي للذكاء الاصطناعي الذي سينعقد يومي 20 و21 نوفمبر 2025 بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" بالعاصمة.

ويهدف هذا المؤتمر الذي يلتئم تحت شعار '' ماهي الحلول التّي يمكن أن يقدّمها الذّكاء الاصطناعي لمجابهة التّحديات الرّاهنة لبلدان البحر الأبيض المتوسّط"، إلى تعزيز التّعاون بين دول المتوسّط في مجال الذّكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات لإيجاد الحلول لتسخير إمكانات الذّكاء الاصطناعي لمواجهة التّحديات المشتركة بالمنطقة.



وسيسلّط هذا المؤتمر، الذي سينتظم تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتّصال ووزارة أوروبا والشّؤون الخارجيّة الفرنسيّة، مع توقعات بحضور أكثر من 2000 مشارك من شخصيات رفيعة المستوى وشركات ناشئة وباحثين وأكاديميين، الضوء على إمكانيات الذّكاء الاصطناعي لإيجاد الحلول في مجالات الصّحة والتذعليم والفلاحة والحوكمة وأخلاقيّات الذّكاء الاصطناعي إلى جانب العديد من المجالات الأخرى.


