وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا

التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، الجنرال "داغفين أندرسون"، قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا، الذي يؤدي أول زيارة إلى تونس منذ توليه مهامه الجديدة.



وهنأ الوزير ضيفه بتوليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق في مهامه، ومزيد العمل على تعزيز أواصر الصداقة ودعم العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تعود إلى أواخر القرن 18 والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين وتقاسم القيم الكونيّة المشتركة.



وأشاد بالمستوى المتميز الذي بلغته هذه العلاقات في شتى المجالات، على غرار التكوين والتدريب والتمارين العسكرية المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.كما أكد حرص تونس على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، بالتعاون مع الجانب الأمريكي، بما يخدم الشراكة الإستراتيجيّة بين البلدين الصديقيْن، داعيا إلى مزيد دفع العمل المشترك ومتابعة مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة التونسية – الأمريكية وتنفيذ خارطة التعاون العسكري بين الجانبين 2020-2030، خاصة منها المتعلّقة بتطوير وبناء القدرات العملياتية للجيش الوطني وتعزيز إمكانياته اللوجستية المتلائمة مع التهّديدات غير التقليدية،على غرار الجريمة المنظّمة العابرة للحدود والهجرة غير النظاميّة والإتجار بالبشر، معبّرا عن أمله في أن يتواصل هذا التعاون ويتدعّم نظرا للدور الذي تلعبه تونس كمصدّر للأمن في المنطقة وعامل أساسي لاستقرارها.من جهته، صرح قائد القيادة العسكرية الامريكية لإفريقيا، بأن اللقاء يمثل فرصة لاستشراف آفاق جديدة للتعاون في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، مشيدًا بمتانة العلاقات بين البلدين وبالدور الريادي الذي تضطلع به تونس في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومؤكدًا التزام الادارة الأمريكية بمواصلة دعم جهود وزارة الدفاع لتعزيز قدرات الجيش التونسي.وجرى اللقاء بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.