الرابطة الثانية: الملعب القابسي يفوز على جمعية أريانة 2-1

فاز الملعب القابسي مساء اليوم الأربعاء على جمعية أريانة بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة التي جمعتهما بملعب قابس، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.



وسجّل وائل الجربي هدفي الفوز للملعب القابسي في الدقيقتين 37 و45، فيما ذلّل هشام الزغلامي النتيجة لصالح جمعية أريانة في الدقيقة +90 (1).









وبهذا الانتصار، التحق الملعب القابسي بفريق تقدّم ساقية الداير في صدارة الترتيب بـ 15 نقطة.

يُذكر أنّ المباراة كانت مقرّرة يوم الأحد 19 أكتوبر الماضي، قبل أن يتم تأجيلها بقرار من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة.



ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الخامسة:

| الفريق | النقاط | المقابلات |

| ------------------ | ------ | --------- |

| الملعب القابسي | 15 | 8 |

| تقدّم ساقية الداير | 15 | 8 |

| مستقبل القصرين | 14 | 8 |

| القلعة الرياضية | 14 | 8 |

| اتحاد قصور الساف | 12 | 8 |

| قوافل قفصة | 12 | 8 |

| جندوبة الرياضية | 12 | 8 |

| جمعية أريانة | 11 | 8 |

| أمل بوشمة | 10 | 8 |

| هلال الرديف | 9 | 8 |

| سبورتينغ المكنين | 8 | 8 |

| النادي القربي | 8 | 8 |

| نسر جلمة | 3 | 8 |

| أولمبيك سيدي بوزيد | 3 | 8 |

