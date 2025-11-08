نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026 ستكون في حدود 5.3 بالمائة (مشروع الميزان الاقتصادي)

يُقدّر مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 معدل نسبة التضخم في حدود 5.3 بالمائة لكامل السنة، وهو نفس المعدل المتوقع لسنة 2025، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.



تراجع في التضخم خلال أكتوبر 2025



أولويات الحكومة: استقرار الأسعار ودعم المقدرة الشرائية



العوامل المساعدة على استقرار الأسعار



نحو تنسيق أوثق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية



وسجلت، وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها هذه النسبة إلى ما دون 5 بالمائة منذ سنة 2021، ما يعكسمقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت ضغوطًا تضخمية مرتفعة.وأشار مشروع الميزان الاقتصادي إلى أن الحكومة ستعمل خلال السنة القادمة علىعبر جملة من الإجراءات، أبرزها:باعتباره من أولويات السياسة التنموية.من خلال تكوين مخزونات احتياطية كافية.بما يضمن شفافية الأسعار وانسياب التزويد في مختلف الأسواق.ويرى مشروع الميزان الاقتصادي أنإلى جانب، سيساهمان فيخلال سنة 2026.وأكد المشروع أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب، بما يعززويُسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو ودعم الاستقرار الاجتماعي.