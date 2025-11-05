Babnet   Latest update 13:03 Tunis

وزير الشؤون الخارجية يشارك في اجتماع دول الجوار حول ليبيا غدا الخميس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb93ef389db7.75307443_goeqhiklpjnfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 12:52 قراءة: 0 د, 46 ث
      
يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي ستحتضنه الجزائر يوم غد الجمعة 6نوفمبر ، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"

وبشارك في هذا الاجتماع كل من أحمد عطّاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية



وسيبحث الاجتماع ، وفق بلاغ الخارجية ، آخر تطوّرات الوضع في دولة ليبيا، ومناقشة الجهود المشتركة التي تبذلها دول الجوار الثلاث، تونس والجزائر ومصر، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي-الليبي

كما سيتناول الاجتماع آليات العمل على تهيئة المناخ الملائم للتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة وتوافقية تُكرّس سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية وتُعزّز أمنها واستقرارها ومسارها التنموي، تحت رعاية ومساندة منظمة الأمم المتحدة، وفق نص البلاغ


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317932


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-14
27°-16
19°-16
23°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24438,6

  • (04/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40500 DT        1$ =2,95400 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/11)   451,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    