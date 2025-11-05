وزير الشؤون الخارجية يشارك في اجتماع دول الجوار حول ليبيا غدا الخميس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb93ef389db7.75307443_goeqhiklpjnfm.jpg width=100 align=left border=0>

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي ستحتضنه الجزائر يوم غد الجمعة 6نوفمبر ، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"



وبشارك في هذا الاجتماع كل من أحمد عطّاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية









وسيبحث الاجتماع ، وفق بلاغ الخارجية ، آخر تطوّرات الوضع في دولة ليبيا، ومناقشة الجهود المشتركة التي تبذلها دول الجوار الثلاث، تونس والجزائر ومصر، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي-الليبي



كما سيتناول الاجتماع آليات العمل على تهيئة المناخ الملائم للتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة وتوافقية تُكرّس سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية وتُعزّز أمنها واستقرارها ومسارها التنموي، تحت رعاية ومساندة منظمة الأمم المتحدة، وفق نص البلاغ