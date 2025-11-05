المنتخب التونسي يستهل مشاركته في دورة اتحاد شمال إفريقيا للمنتخبات النسائية تحت 20 سنة بمواجهة مصر يوم 26 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b38a71733c7.66804497_njhmkgipeqlof.jpg width=100 align=left border=0>

أفرزت قرعة دورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم للمنتخبات النسائية تحت 20 سنة، التي ستحتضنها تونس من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025، عن وقوع المنتخب التونسي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي مصر وليبيا.



أما المجموعة الثانية فقد ضمّت منتخبات المغرب والجزائر والأردن، الذي يشارك كضيف من خارج المنطقة.





وستقام مباريات المجموعة الأولى بتونس العاصمة، فيما تُجرى مباريات المجموعة الثانية بمدينة سوسة.





مباريات المنتخب التونسي في الدور الأول

يستهل المنتخب التونسي مشاركته بمواجهة نظيره المصري يوم 26 نوفمبر الجاري بملعب حمام الأنف انطلاقاً من الساعة 14 و30 دقيقة.

وسيخلد المنتخب إلى الراحة في الجولة الثانية المقررة يوم 28 نوفمبر، قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة منتخب ليبيا يوم 30 نوفمبر بملعب المرسى في نفس التوقيت.



البرنامج الكامل للدورة

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 – الجولة الأولى



المجموعة الأولى:* ملعب حمام الأنف (س 14:30) — تونس × مصر

المجموعة الثانية:* ملعب حمام سوسة (س 14:30) — المغرب × الجزائر



الجمعة 28 نوفمبر 2025 – الجولة الثانية



المجموعة الأولى:* ملعب باردو (س 14:30) — مصر × ليبيا

المجموعة الثانية:* ملعب حمام سوسة (س 14:30) — الجزائر × الأردن



الأحد 30 نوفمبر 2025 – الجولة الثالثة



المجموعة الأولى:* ملعب المرسى (س 14:30) — ليبيا × تونس

المجموعة الثانية:* ملعب حمام سوسة (س 14:30) — الأردن × المغرب



المباريات الترتيبية وتحديد البطل – الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

* تحديد المركز الخامس:

ملعب باردو (س 11:00) — الثالث من المجموعة الأولى × الثالث من المجموعة الثانية



* تحديد المركز الثالث:

ملعب المرسى (س 11:00) — الثاني من المجموعة الأولى × الثاني من المجموعة الثانية



* النهائي (تحديد البطل):

ملعب حمام الأنف (س 15:00) — الأول من المجموعة الأولى × الأول من المجموعة الثانية



تُقام الدورة بإشراف اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، وتشكل فرصة لتطوير كرة القدم النسائية في المنطقة، وتعزيز حضور المنتخبات المغاربية والعربية في الفئات الشابة استعدادًا للاستحقاقات القارية المقبلة.

