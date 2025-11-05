ترشح التونسي أمين شعبان لنهائيات مسابقة اقرأ للعالم العربي (مركز إثراء)

ترشح التونسي أمين شعبان لنهائيات مسابقة اقرأ للعالم العربي في دورتها العاشرة لسنة 2025، ضمن قائمة تضم ستة متأهلين من عدد من الدول العربية، وذلك حسب بلاغ صدر اليوم الأربعاء عن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء".

وفضلا عن التونسي أمين شعبان، تضم قائمة المتنافسين على لقب "قارئ العام" كلا من عبد الإله البحراني من المملكة العربية السعودية، ويونس العساوي وهبة ياموت من المغرب، وسارة بن عمار من الجزائر ونسرين أبوليفة من ليبيا.

وستُقام نهائيات هذه الدورة التي تحمل شعار "أثر القراءة لا يزول"، يومي 5 و6 ديسمبر 2025 بمسرح مركز إثراء بالمملكة العربية السعودية.



وقد تم اختيار المتأهلين الستة من ضمن آلاف القراء العرب المُشاركين خلال هذه الدورة وذلك حسب ما ورد في بلاغ أصدره مركز "اثراء" اليوم الأربعاء، وتلقت "وات" نسخة منه، حيث سجلت المسابقة هذه السنة "رقمًا قياسيًا تجاوز 192 ألف قارئ وقارئة من العالم العربي"، بعد أن سجلت دورة 2024 مشاركة 106 ألف مشارك.وكانت الدورة التاسعة قد شهدت ترشح التونسية رغد الجمل إلى النهائيات التي أقيمت يومي 11 و 12 أكتوبر 2024.وتُقام منافسات هذه المسابقة على مدى سنة تقريبا بدءا بفتح باب الترشحات في شهر فيفري، ثم المقابلات الشخصية، ثم الملتقيات "الإثرائية للكبار والصغار، ومع كل مرحلة يتقلص عدد المشاركين، ليبقى أولئك الذين ترشحوا لنهائيات المسابقة، ممن خاضوا تجربة ثقافية مكثفة امتدت لأسبوعين، جمعت بين الورشات الطويلة والقصيرة في الكتابة والمناظرة والخطابة، وحوارات مفتوحة مع نخبة من الكتّاب والمفكرين والأدباء، لتتداخل التجارب الشخصية مع الأفكار المبتكرة، ويتحول القارئ من متلقٍ إلى صانع للمعنى والأثر"، حسب ما ورد في نص البلاغ.وسيحتفي القائمون على هذه المسابقة التي انطلقت سنة 2013، هذه السنة بالدورة العاشرة، وذلك من خلال "معرض "عشر سنواتٍ من أقرأ" يوثق رحلة المبادرة منذ بدايتها، إلى جانب جلسات حوارية، ومحطات توقيع كتب، وعروض أدبية وشعرية تُقدم على هامش الفعالية" الختامية.وجدير بالذكر أن مبادرة "اقرأ" التي ينظمها مركز "إثراء" تعمل على "رفع مهارات المشاركين في البحث والقراءة والكتابة والتحرير والنشر والتحدث أمام الجمهور"